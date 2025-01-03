Ünye\'de Zabıta Ekipleri Denetimlerine Devam Ediyor

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Ordu'nun Ünye ilçesinde, zabıta ekipleri tarafından market ve fırınlara yönelik gerçekleştirilen denetimler devam ediyor.

Vatandaşların güven ve huzurlu bir ortamda alışverişini yapmaları için yılın farklı zamanlarında süpermarket ve fırınları denetleyen Ünye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 2025 yılının ilk denetimini gerçekleştirdi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle birlikte denetim yapan ekipler, marketlerde ürünlerin raf ömrü ve fiyatı başta olmak üzere farklı kalemlerde denetim yaparken, fırınlarda ise ekmek gramaj tespiti gerçekleştirdi. Ekipler, market ürünlerinin raf ve kasa arasındaki fiyat farkının olup olmadığını da kontrol etti.

Denetimlerin sürekli olarak tekrarlanacağı açıklanırken, vatandaşların huzurlu bir ortamda alışveriş yapmaları için ekiplerin sürekli olarak görev başında oldukları belirtildi. - ORDU