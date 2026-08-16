Bakan Uraloğlu: "Honefter, birlik ve kardeşliğin bütün dünyaya mesajının verildiği yerdir" - Son Dakika
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Bakan Uraloğlu: "Honefter, birlik ve kardeşliğin bütün dünyaya mesajının verildiği yerdir"

Bakan Uraloğlu: "Honefter, birlik ve kardeşliğin bütün dünyaya mesajının verildiği yerdir"
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Düzköy'de düzenlenen 1. Honefter Yayla Şenliği'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Birlik ve kardeşlik mesajı veren Uraloğlu, bölgedeki ulaşım yatırımlarının süreceğini belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'un Düzköy ilçesinde düzenlenen 1. Honefter Yayla Şenliği'nde vatandaşlarla bir araya gelerek, bölgedeki ulaşım yatırımları hakkında açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, "Honefter, birlik ve kardeşliğin bütün dünyaya mesajının verildiği, kültürümüzün yaşatıldığı yerdir" dedi.

Düzköy'de düzenlenen 1. Honefter Yayla Şenliği, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Valisi Tahir Şahin, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Düzköy Kaymakamı Muhammed İbrahim Ağlamaz, Düzköy Belediye Başkanı Selim Çelenk, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, önceki dönem Trabzon Milletvekili Salih Cora ve binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi. Şenlikte bölgenin köklü yayla geleneği yaşatılırken, vatandaşlar horonlarla doyasıya eğlendi.

"Honefter bizim için kıymetlidir"

Şenlikte vatandaşlara hitap eden Bakan Uraloğlu, Honefter'in bölge halkı için taşıdığı öneme dikkat çekerek, "Honefter, Karadenizlinin, Trabzonlunun, Vakfıkebirlinin, Maçkalının, Tonyalının, Düzköylünün ve Akçaabatlının bir dağın zirvesinde bütün dünyaya 'Ben buradayım' demesinin ifadesidir. Bizim için kıymetlidir. Honefter, birlik ve kardeşliğin bütün dünyaya mesajının verildiği, kültürümüzün yaşatıldığı yerdir" ifadelerini kullandı.

Şenliğe vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirten Uraloğlu, "Son zamanlarda çok daha güzel oluyor. Bugün konvoyların ucunu göremiyorum. Vatandaşlarımızın buraya büyük bir teveccühü var. Bunun için teşekkür ediyorum" dedi. Bakan Uraloğlu, bölgedeki ulaşım yatırımlarının sürdüğünü belirterek, "İhtiyacımız olan yolları yapmaya devam ediyoruz. Allah'ın izniyle birkaç sene içerisinde stabilize yol bırakmayacağız. Büyükşehirimiz, ilçe belediyelerimiz ve Karayollarımızla beraber güzel işler yapıyoruz" diye konuştu.

"Haçka-Maçka arasını Karayolları sorumluluğuna aldık"

Bölgedeki ulaşım projeleri hakkında da bilgi veren Uraloğlu, "Haçka-Maçka arasını Karayolları sorumluluğuna aldık, oranın da projesini yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda orayı tertemiz yapacağız. Zigana'yı, Gümüşhane'yi bir taraftan Kadırga'ya kadar da inşallah buluşturmuş olacağız" şeklinde konuştu.

Uraloğlu, Honefter'in siyaset değil, birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği bir yer olduğunu vurgulayarak, "Burada çok fazla söze gerek yok, burası horon oynanacak yer. Burası siyaset yapılacak yer değildir. Biz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bize oy versin vermesin insanımıza ne lazımsa onu yapmaya gayret ediyoruz. Siz yetki verdiniz, bizi görevlendirdiniz. Biz sizin hizmetkarınızız. Hiç kimsenin siyasi tercihine bakmaksızın herkese hizmet etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Genç: "Bu topraklara hizmet etmek bizim için en büyük şereftir"

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de yayla şenliğinde yaptığı konuşmada, bölgeye hizmet etmenin kendisi için büyük bir gurur olduğunu belirtti. Genç, "Ben de bu toprakların bir evladı olarak bu topraklara bir çakıl taşı dahi hizmet etsem bir çocuk gibi seviniyorum. Düzköy'ümüz, Tonya'mız, Vakfıkebir'imiz, Akçaabat'ımız, Maçka'mız ve Şalpazarı'mız 500 yıldır devam eden bir gelenekle burada bir oluyor, beraber oluyoruz" dedi.

Yaylalara ulaşımın daha konforlu hale getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü kaydeden Genç, "Beypınarı da bizim, Derinoba da bizim, Kadırga'ya ulaşan yollarımız da bizim. Hemşehrilerimizin bütün obalarımıza daha güzel yollardan gelmesini istiyoruz. Bu topraklara hizmet etmek bizim boynumuzun borcu, bizim için en büyük şereftir" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bakan Uraloğlu: 'Honefter, birlik ve kardeşliğin bütün dünyaya mesajının verildiği yerdir' - Son Dakika

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