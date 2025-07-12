Üreten kadınlar Körfez\'de buluştu

Körfez Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Üreten Kadınlar Buluşması" ile ele emeği göz nuru ürünler Körfez'de sergilendi. 105 kadın girişimcinin el ürünleri, 3 gün boyunca kurulan alanda satışta olacak.

Şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda ilk olarak Körfez Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Zehra Coşkun Salih konuşma gerçekleştirdi. Salih, konuşmasında kadın girişimcilere verdiği desteklerden dolayı Başkan Şener Söğüt'e teşekkür etti.

Başkan Söğüt de konuşmasında, bu hafta düzenlenecek 51. Kiraz Festivali kapsamındaki etkinlikleri iptal ettiklerini, sadece Üreten Kadınlar Buluşması'nı gerçekleştirdiklerini belirtti. Başkan Söğüt, "El emeği göz nuru sergimizin kahramanları olan kadınlarımızla böyle bir etkinlikte bir araya gelmek beni fazlasıyla mutlu etti. Kadınlarımız bizim başımızın tacı. Onların yer aldığı her faaliyet ayrı bir güzellik ayrı bir zarafet ayrı bir estetik içeriyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte düzenlediğimiz bu buluşma ile de kadınlarımızı bir araya getirmek onların ürettiklerini ekonomiye katkıda bulunmasını sağlamak. Tabi bu etkinlikle sadece ev ekonomisine katkı sunmuyor, bizim zengin kültür sanat mirasımıza da zenginlik katıyoruz" dedi.

Program sonrasında hem katılımcılara hem de çevredeki vatandaşlara kiraz dağıtımı yapıldı. Etkinlik kapsamında stantlar ve etkinlikler Pazar günü akşamına kadar devam edecek. - KOCAELİ