Üretici Fiyatı Hüsran: Marul 3 Lira, Tezgah 30 Lira - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Üretici Fiyatı Hüsran: Marul 3 Lira, Tezgah 30 Lira

Üretici Fiyatı Hüsran: Marul 3 Lira, Tezgah 30 Lira
23.06.2025 12:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de marul fiyatları üreticide 3 lira, tezgahlarda 30 lira. Üretici haklarını alamıyor.

Eskişehir Yeşil Sakarya Üreticiler Birliği Başkanı Süleyman Buluşan, tarlada 3 liraya satılan marulun fiyatının tezgahlarda 30 liraları bulduğunu ifade ederek, "Biz kasasını 60 liraya verirken, vatandaş 2 marula aynı fiyatı ödüyor. Bu duruma biran önce el atılmalıdır" dedi.

Yeşil Sakarya Üreticiler Birliği Başkanı Süleyman Buluşan, Türkiye genelinde tarım üreticililerinin kendi yetiştirdiği mahsullerden haklarını alamadığını belirtti. Üreticilerin 3-10 lira arasında sattıklarını ürünlerin pazaryerlerinde 25-30 liraya satıldığını ifade eden Buluşan, bu 3 kat fiyat artışının kendilerine yansımadığını söyledi. Son olarak oluşan bu ticarette bir problem olduğunu aktaran Buluşan, durumun düzelmesi için yetkilerden yardım istedi.

"Fiyatların ancak yüzde yirmisi üreticiye yansıyor"

Eskişehir'de sebze üretimi yapan Süleyman Buluşan, kendi yetiştirdikleri mahsullerden haklarını alamadıklarını şu kelimeler ile ifade etti:

"Ülkemizde, Türkiye genelinde sebze ve meyve sektöründe ciddi bir pazarlama ve üretim sorunu var. Bu sorun, en çok üreticiye yansıyor, aynı zamanda halk da bu dengesizliğin olumsuz etkilerini hissediyor. Ürün bol olduğunda üretici zarar ediyor; halk, evet, biraz daha ucuza alıyor, ama bu durum bir dengesizlik oluşturuyor. Örneğin, kirazın az olması nedeniyle fiyatlar yüksek, ancak bu artış üreticiye tam anlamıyla yansımıyor. Yüzde 20-30'luk bir kısmı üreticiye ulaşıyor. Mesela, 50 liraya satması gereken ürünü 200 liraya satıyor, ama piyasada 500 liralık rakamlar konuşuluyor."

"Üreticilerimiz dengesiz bir üretimle karşı karşıya"

Plansız ve aşırı üretimden dolayı sıkıntı yaşadıklarını aktaran Buluşan, "Yaş sebzede, örneğin marul, maydanoz gibi ürünlerde, Sakintepe bölgemiz, yani Eskişehir'in Tepebaşı bölgesi, yaz aylarında adeta bir sebze ambarı. Yeşillik üretiminde neredeyse tek. Burada üreticilerimiz, benim bahçemde olduğu gibi, 50 gün içinde mahsullerini yetiştiriyor. Ancak, ürün bolluğu ve plansız üretim nedeniyle üreticilerimiz dengesiz bir üretimle karşı karşıya. Bölgemizde aşırı derecede maydanoz ve dereotu üretimi var. Bunun sebebi, dışarıdan gelen ve üretim yapan kişilerin aşırı üretim yapması" şeklinde konuştu.

"Bir ürün 3 liraya satılıyorsa, bu üreticinin iflası demek"

Ürettikleri malların çok ucuza satılmasından dolayı üreticilerin iflasa sürüklenmesi hakkında konuşan Buluşan, "Tabii ki en büyük sorunumuz, ürettiğimiz ürünü pazarlamak. Herkes üretim yapabilir, bu bir rekabet. Ama asıl mesele, ürünümüzü satabilmek. Türkiye'nin gözde pazarlarından İstanbul'a, özellikle Bayrampaşa Hali'ne ürün gönderiyoruz. Bir kasa maliyetimiz 60-70 lira civarında. Bu maliyeti karşılayabilmek için ürünümüzü İstanbul'a satılmak üzere yolluyoruz. Ürün künyesinden takip ediyoruz: Maydanozumuz 3 lira, marulumuz 6 lira, diğer marul çeşitlerimiz 8-10 lira civarında satılıyor. Ancak marketlerde ya da diğer alıcıların elinde bu ürünler 25-30 liraya satılıyor. Neden? Üretici olmazsa, üretim olmazsa bu ürünleri bulamazsınız. 3 liraya almak ne demek? Komisyoncular bu dengeyi neden kuramıyor? Bugün bir ürün 3 liraya satılıyorsa, bu üreticinin tamamen iflas etmesi, batması demek" dedi.

"Ticarette çok büyük bir sorun var"

Süleyman Buluşan, yapılan ticarette bir sorun olduğunu şu kelimeler ile aktardı:

"Ticarette çok büyük bir sorun var. Özellikle Ticaret Bakanlığımızın bu konuda bir an önce Hal Yasası'na el atmasını ve hallerde üretici birliklerine, üretici örgütlerine yer tahsis edilmesini istiyoruz. Nedir bu? Ürettiğimiz ürünü, üreticiler adına biz hallerde satalım. Şu an 3 liraya, 5 liraya satılan ürünümün kaça gittiğini bilmiyorum, kaça satılacağını da bilmiyorum. Böyle bir piyasa, böyle bir dünya yok."

"Tüketiciler iki marula 60 lira veriyor, biz kasasını o fiyata satıyoruz"

Hale giden ürünlerinin çok düşük fiyatlardan alındığını belirten Buluşan, şikayetlerini şu ifadeler ile dile getirdi:

"Eskişehir'de şu anda bir marulun tanesi 10 lira. Maydanoz 5-6-7 lira, dereotu aynı şekilde. Üreticinin hiçbir masraf yapmadan, sadece maliyetini hesapladığı bu fiyatlar, İstanbul Hali'ne gidene kadar neden peşkeş çekiliyor? ya da neden birileri bu ürünleri ucuza alıyor? Evet, ticaret rekabettir, alabilir, satabilir, ama sonuçta yok olan bir üretici var. Son 3-4 gündür biz İstanbul Hali'ne mal göndermiyoruz. Gönderenler var elbette, ama bazı arkadaşlarımız mal göndermeyi durdurdu. Neden? Çünkü bir kasa mal 50-60 liraya satılıyor. Tüketici olarak siz bir marulu 30 liradan, yani iki tanesini 60 liradan alıyorsunuz. Biz ise bir kasa malı, tüm maliyetleriyle birlikte 60 liraya veriyoruz." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sakarya, Ekonomi, Yerel, Yaşam, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Yerel Üretici Fiyatı Hüsran: Marul 3 Lira, Tezgah 30 Lira - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İznik Gölü’nde piknik yapan 2 çocuk kayboldu, cansız bedenleri bulundu İznik Gölü'nde piknik yapan 2 çocuk kayboldu, cansız bedenleri bulundu
Dünyanın konuşacağı transfer: Messi, Ronaldo’nun yanına gidiyor Dünyanın konuşacağı transfer: Messi, Ronaldo'nun yanına gidiyor
Genç kadın, çalıştığı lokantada iş arkadaşı tarafından öldürüldü Genç kadın, çalıştığı lokantada iş arkadaşı tarafından öldürüldü
Anne, öz kızını boğarak öldürdü Anne, öz kızını boğarak öldürdü
Çin’den ABD’ye İran tepkisi: Orta Doğu’da barış, güç kullanımıyla sağlanamaz Çin'den ABD'ye İran tepkisi: Orta Doğu'da barış, güç kullanımıyla sağlanamaz
10 kişi kalan Real Madrid, yıldızlarıyla kritik 3 puanın sahibi 10 kişi kalan Real Madrid, yıldızlarıyla kritik 3 puanın sahibi
Yüksel Yıldırım açıkladı: Galatasaray ve Fenerbahçe’den transfer Yüksel Yıldırım açıkladı: Galatasaray ve Fenerbahçe'den transfer
Donald Trump: İran rejimi İran’ı tekrar büyük yapamıyorsa, neden bir rejim değişikliği olmasın Donald Trump: İran rejimi İran'ı tekrar büyük yapamıyorsa, neden bir rejim değişikliği olmasın?
Samsun’daki konser çıkışında bıçaklı kavga Samsun'daki konser çıkışında bıçaklı kavga
Uçak kalktı geliyor Süper Lig’de yılın sürprizi Uçak kalktı geliyor! Süper Lig'de yılın sürprizi
İsrail-İran savaşında yeni aşamaya geçildi Füzeler peş peşe ateşlendi İsrail-İran savaşında yeni aşamaya geçildi! Füzeler peş peşe ateşlendi

18:07
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran’da nükleer tehlike ortaya çıkıyor
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran'da nükleer tehlike ortaya çıkıyor
17:36
İran: Savaş 2 yıl sürebilir, ABD doğrudan bedel ödeyecek
İran: Savaş 2 yıl sürebilir, ABD doğrudan bedel ödeyecek
16:46
Orta Doğu’da tansiyonu yükselten Trump’tan petrol uyarısı
Orta Doğu'da tansiyonu yükselten Trump'tan petrol uyarısı
15:57
Son ankette birinci sıra değişti Ne AK Parti ne de CHP
Son ankette birinci sıra değişti! Ne AK Parti ne de CHP
08:43
Nereden nereye 95 milyon euroluk golcü kendisine takım arıyor
Nereden nereye! 95 milyon euroluk golcü kendisine takım arıyor
08:37
Hoş geldin Paul Pogba Yeni adresi resmen belli oldu
Hoş geldin Paul Pogba! Yeni adresi resmen belli oldu
08:37
Hindistan’da skandal görüntü Türk ve Pakistan bayraklarını çiğnediler
Hindistan'da skandal görüntü! Türk ve Pakistan bayraklarını çiğnediler
08:20
ABD’nin saldırılarının ardından İran ilk hedefini belirledi Hamaney adres verdi
ABD'nin saldırılarının ardından İran ilk hedefini belirledi! Hamaney adres verdi
08:09
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında acı kayıp Yayın sonrası hayatını kaybetti
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında acı kayıp! Yayın sonrası hayatını kaybetti
07:56
İsrail, İran’daki 6 havaalanını vurdu 15 uçak ve 1 helikopter imha edildi
İsrail, İran'daki 6 havaalanını vurdu! 15 uçak ve 1 helikopter imha edildi
07:53
Yok böyle maç İlkay Gündoğan yıldızlaştı, Manchester City farka koştu
Yok böyle maç! İlkay Gündoğan yıldızlaştı, Manchester City farka koştu
07:41
Galatasaray’ın yıldızı futbolu bıraktı
Galatasaray'ın yıldızı futbolu bıraktı
07:40
Piyasalarda Hürmüz Boğazı depremi
Piyasalarda Hürmüz Boğazı depremi
07:19
İsrail-İran savaşında yeni aşamaya geçildi Füzeler peş peşe ateşlendi
İsrail-İran savaşında yeni aşamaya geçildi! Füzeler peş peşe ateşlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2025 20:16:22. #7.13#
SON DAKİKA: Üretici Fiyatı Hüsran: Marul 3 Lira, Tezgah 30 Lira - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.