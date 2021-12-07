Üreticilere 20 bin adet keçiboynuzu fidanı dağıtıldı - Son Dakika

- Üreticilere 20 bin adet keçiboynuzu fidanı dağıtıldı

MUĞLA - Bodrum'da Ağustos ayında meydana gelen yangınlarda zarar gören tarım arazilerinde 20 bin adet keçiboynuzu ağaç fidanı dağıtımı yapıldı.

Bodrum Belediyesi, Bodrum Esnaf Sanayici ve İş İnsanları Derneği ve özel bir peyzaj işletmesi arasında imzalanan protokol gereği, 20 bin adet keçiboynuzu fidanının temini, dağıtımı, dikimi gerçekleştirildi. Mazı Mahallesi'nde gerçekleşen etkinliğe Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Durmuş Çakır, BESİAD Başkanı Neslihan Nazlıoğlu,geçmiş dönem başkanı Engin Kaplan ile BESİAD Yönetim kurulu üyeleri, Peyzaj A.Ş yetkilileri ve bölgede yaşayan vatandaşlar katıldı. Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar ile Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ilk fidanları toprakla buluşturdu. Protokol kapsamında temin edilen fidanlar, Yalıçiftlik, Mumcular, Mazı, Yeniköy, talep eden diğer köyler ve mahallelerde öncelikle köylünün arazileri, ardından köy-orman sınırları ve yol kenarları tercih edilerek dağıtıldı. Fidanların, sağlıklı bir şekilde dikimi sağlanarak dikim sonrası gerekli kontroller ve bakımları gerçekleştirilecek.

Yangınlarda zarar gören bölgelerin demografik yapısının korunması yönünde yapılacak uzun soluklu çalışmalar gerektiğini söyleyen geçmiş dönem BESİAD Başkanı Engin Kaplan, "BESİAD olarak yangınlar bittikten sonra da bu sürecin takipçisi olmaya karar verdik. Bu sürecin önemli bir kısmı da ağaçlandırma ve yanan alanların yeşillendirilmesiydi. Bu yönde de ekonomik olarak geri dönüşü olan keçiboynuzu fidanını uygun bulduk. Belediyemizin ve BESİAD'ın finanse ettiği ve İlçe Tarım Müdürlüğümüzün de operasyonel olarak destek verdiği, kurumların bir arada olmasını sağladığı gurur ve mutluluk verici bir proje. İnşallah bu fidanlar büyüsün ve umut olsun. Bir daha yangınlarla ve kayıplarla karşılaşmayalım." dedi.

Bölgede gerçekleşen yangında arazileri zarar gören vatandaşların yaralarını Bodrum Belediyesi olarak nasıl sararız diye hep düşündüklerini ifade eden Başkan Aras, "Köylülerimizle görüştüğümüzde bizlerden keçiboynuzu fidanı istekleri oldu. Keçiboynuzu gerçekten de katma değerli bir ürün. Eğer siz bunu alıp işleyebilirseniz, şu anda birçok üründen daha iyi kar getiriyor. Kurumlar arası güzel bir işbirliği içinde bugün burada fide dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Bu projeye destek veren herkese teşekkür ediyorum. Bodrum'daki bu güç birliği her zaman Bodrum'un faydasınadır" diye konuştu.

Katma değeri yüksek ürünlerle bölgede üreticinin yüzünü güldürecek tedbirler almaya çalıştıklarını belirten Tarımsal Hizmetlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, "20 bin adet fidanın tamamını toprakla buluşturduktan sonra, önümüzdeki süreçte de takip, kontrol ve teknik desteklerini yerine getireceğiz" dedi.

Çalışmadan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Bayar, projede emeği geçen herkese teşekkür etti. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, etkinlik sonrası mahalleliyle bir araya gelerek vatandaşların belediyeden isteklerini dinleyerek notlar aldı.