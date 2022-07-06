Ürettikleri dizi setlerinde kapışılıyor - Son Dakika
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Ürettikleri dizi setlerinde kapışılıyor

06.07.2022 10:44
Ürettikleri dizi setlerinde kapışılıyor

Sivaslı Saraç ustasının elinden çıkan ürünler film yapımcıları tarafından adeta kapışılıyor, at koşum takıları özellikle Osmanlı tarihini konu eden dizelerde setleri süslüyor.

Sivaslı Saraç ustasının elinden çıkan ürünler film yapımcıları tarafından adeta kapışılıyor, at koşum takıları özellikle Osmanlı tarihini konu eden dizelerde setleri süslüyor.

Sivas'ta 3'üncü kuşak olarak 55 senedir unutulmaya yüz tutmuş Saraç mesleğini devam ettiren Celalettin Karagöz, çırak bulamadığı mesleğini ölene kadar yapmak istiyor. Karagöz, manda derisinden yaptığı ürünleri özenle işleyip en az 50 aşamadan geçirerek, at koşum takımı, at süslemeleri, hamut ve eğer üretiyor. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte atlara olan ihtiyacın azalmasından yakınan Karagöz, şimdilerde popüler ve geniş izleyici kitlelerine ulaşan tarihi Osmanlı dizi ve filmlerinde ki atlar için çeşitli ürünler yaptığını ve işçiliğinin beğenildiği için tercih edildiğini söyledi.

"Teknoloji bir canavar"

Mesleğin son temsilcilerinden olan Saraç ustası Celalettin Karagöz, kendilerinden sonra mesleğin yürümeyeceğini ifade ederek, "Ben 3'üncü kuşak olarak 55 senedir Saraç mesleğini yürütüyorum. Teknoloji bir canavar, eskiden fayton, at arabası ve rençberlik hep at üzerineydi şimdi insanlar rahatlığı alıştığı için at kalmadı. At kalmayınca bu işe rağbet kalmadı ve ustalık bitti. Artık çırakta yetişmiyor. Bizlerden sonrada bu meslek ölmüş durumda. Şuanda burada at arabası ve faytonlara at koşumu, eğerler, hamut ve benzeri ürünler yapıyorum" şeklinde konuştu.

"Yaptığım ürünleri televizyonda görünce gurur duyuyorum"

Karagöz, yaptığı ürünleri televizyonda görmekten büyük keyif aldığını söyleyerek, "Ben yaptığım bu ürünleri özellikle tarihi Osmanlı film ve dizilerine gönderiyorum. İşlerimi düzgün ve güzel yaptığım için beni tercih ediyorlar ve sıraya giriyorlar. Yaptığım ürünleri dizi ve filmlerde izlerken kendimle gurur duyuyorum. Ürünlerin yapım aşamasına gelince ürüne göre değişiyor örneğin bir hamut 50 kez elimizden geçiyor. Ürünlerimizde manda derisi kullanıyoruz. Bu deriyi kesip işleyerek ürünleri yapıyoruz. Ben daha önce kalpten ameliyat oldum, usta yetişmediğinden ve taleplerinde devam etmesinden dolayı ölene kadar seve seve bu işi yapacağız çünkü kimse bize çırak vermiyor" ifadelerini kullandı. - SİVAS

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Kaynak: İHA

Sivas, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ürettikleri dizi setlerinde kapışılıyor - Son Dakika

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