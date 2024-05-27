Ürgüp Belediyesi Çalışanının Ailesine Ferdi Kaza Sigortası Ödemesi Yapıldı

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Talihsiz kaza sonucu hayatını kaybeden Ürgüp Belediyesi çalışanı Yavuz Uyar'ın ailesine ferdi kaza sigortasından temin edilen 60 bin TL verildi.

Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanlığı tarafından yaklaşık 14 yıldır tüm üyelerine sosyal proje kapsamında ferdi kaza sigortası yaptırıldığını söyleyen Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik; "Elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Ürgüp Belediyesinde çalışan üyemiz Yavuz Uyar'ın ailesine girişimlerimiz sonucu sigortadan aldığımız 60 Bin Türk Lirası verilmiştir. Vermiş olduğumuz bu para merhumun geride bırakmış olduğu yakınlarının acısını dindirmez fakat bize emanet olarak gördüğümüz ailesinin ve yakınlarının az da olsa bir ihtiyacını karşılayacaktır. Hayatını kaybeden üyemize Allah'tan rahmet geride kalanlarına hayırlı uzun ömürler diliyorum" dedi.

Çelik; "Maalesef; keşke hiç yaşanmasa dediğimiz bu tür kazaları hayatımızın acı bir gerçeğidir. Allah Nevşehir'imize ve Ürgüp'ümüze hizmet eden ve alın terini döken çalışanlarımızı kazalardan belalardan korusun. Umarım bu tür kazalar bir daha yaşanmaz. Bu olay da son olur" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ