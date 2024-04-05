Ürgüp\'te Mahalli İdareler Seçimleri İptal Edildi

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Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde 31 Mart'ta yapılan mahalli idareler seçimleri, MHP'nin itirazı üzerine iptal edildi. Ürgüp ilçesinde Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin tekrarlanması kararlaştırıldı.

İl Seçim Kurulu Başkanlığı, Ürgüp Belediye Başkanlığı, Ürgüp Belediye Meclis Üyeliği ve İl Genel Meclis seçimlerinin iptaline oy birliği ile karar verdi. İl Seçim Kurulu Başkanlığı, seçimin 2 Haziran 2024 Pazar günü yenilenmesini kararlaştırdı. Kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Oy kullanılan okulların çeşitli yerlerinde sandık başkanı, sandık kurul üyeleri olmadan oy torbalarının mühürleri kırılarak açıldığının itiraz dilekçesinin ekinde sunulan USB bellekteki video görüntülerinden anlaşıldığından, oy pusulalarının tasniflenerek konulduğu torbaların bekletildiği, seçim kurulu odasının kapısının kilitsiz bir şekilde açık bırakıldığı, gerekli güvenlik ve koruma tedbirlerinin alınmadığının itiraz dilekçesinin ekinde sunulan video görüntüleri içerdiği anlaşıldığından, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanunun 95 maddelerine aykırı olduğu anlaşılmakta ve söz konusu ilçede oy farkının azlığı dikkate alındığından seçim sonuçlarının tam ve doğru bir şekilde belirlenmesi amacıyla itirazın bu yönleriyle kabulüne karar verilmesi gerektiği anlaşılarak karar verilmiştir."

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre, ilçede CHP'nin adayı Ali Ertuğrul Bul 5 bin 170, MHP adayı Mustafa Öz 5 bin 134, AK Parti adayı Fahri Yıldız 3 bin 599 oy almıştı. - NEVŞEHİR