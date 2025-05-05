Urla Belediyesi'nde İkinci Çevre Katliamı - Son Dakika
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Yerel

Urla Belediyesi'nde İkinci Çevre Katliamı

İzmir'in Urla ilçesinde belediye ekiplerinin ormanlık alana moloz ve çöp döktüğü bildirildi. Naipli Mahallesi'ndeki yeşil alan da atıklarla dolduruldu. AK Partili Meclis Üyesi Ümit Arslan konuyu takip edeceklerini belirtti.

05.05.2025 19:58
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Urla Belediyesi'nden ikinci çevre katliamı

İZMİR - Yağcılar Mahallesi'nde ormanlık alana gelişi güzel moloz ve çöp döken Urla Belediyesinin, Naipli Mahallesi'ndeki yeşil alanı da aynı şekilde moloz yığınlarıyla doldurduğu ortaya çıktı. Kaçak döküm yapılan ormanlık alanı gezen AK Partili Meclis Üyesi Ümit Arslan, "Konunun takipçisi olacağız" dedi.

Geçen ay Urla'nın Yağcılar Mahallesi'nde çöp dökümü yapılan bölgede çevre katliamı yapıldığı gündeme gelmiş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçerek Urla Belediyesine idari para cezası uygulamıştı. Bu defa benzer manzara Naipli Mahallesi'nde ortaya çıktı. Ormanlık alana Urla Belediyesi ekipleri tarafından evsel atık başta olmak üzere kaçak döküm yapıldığı tespit edildi. Zeytin ağaçlarının toprağa gömüldüğü içler acısı manzara tepkilere neden oldu.

AK Parti Urla Belediyesi Meclis üyesi Ümit Arslan, çevre katliamının yaşandığı Naipli Mahallesi'nde giderek incelemelerde bulundu. Arslan, Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan'a tepki göstererek şu ifadeleri kullandı: "Yaklaşık 1 ay önce Urla Belediyesinin yapmış olduğu çevre katliamını ortaya çıkarmıştık. Ancak bugüne geldiğimizde Naipli Mahallemizde ikinci bir çevre katliamına daha şahit oluyoruz. Yüksek gerilim hatları 3-4 metre toprağın altına gömülmüş şekilde, evsel atıklar var. Urla Belediyesi Naipli Mahallemizde de kaçak döküme devam ediyor ve biz bunun sonuna kadar takipçisi olacağız."

Vatandaşlar ise yaşanan çevre katliamına karşı Başkan Balkan ve Urla Belediyesi ekiplerine tepki göstererek, yetkili kurumları göreve çağırdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Urla Belediyesi'nde İkinci Çevre Katliamı - Son Dakika

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