(UŞAK) - Uşak Belediye Meclisi'nde üç üyenin AK Parti'ye katılmasıyla siyasi dengeler yeniden şekillendi. AK Parti'nin üye sayısı 8'den 11'e yükselirken, 10 bağımsız üye bulunuyor. YENİ Parti ve CHP geçişlere tepki gösterirken, Meclis'te hiçbir siyasi parti tek başına çoğunluğu sağlayamıyor.

AK Parti Uşak İl Başkanlığı tarafından düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda Uşak Belediye Meclis üyeleri Tolga Pirinçci, Mustafa Gürel ve Ahmet Ceylan'a AK Parti rozeti takıldı. CHP'den seçilen Tolga Pirinçci ile İYİ Parti'den seçilen Ahmet Ceylan partilerinden ayrılarak AK Parti'ye katıldı. CHP'den ayrıldıktan sonra bağımsız olarak görev yapan Mustafa Gürel de AK Parti'ye geçti.

MECLİSTE 10 BAĞIMSIZ ÜYE BULUNUYOR

Son geçişlerle birlikte AK Parti'nin üye sayısı 11'e yükseldi. Buna göre, 29 üyenin dağılımı AK Parti 11, YENİ Parti 5, CHP 1, İYİ Parti 1, MHP 1 ve bağımsız 10 üye şeklinde oluştu. Belediye başkan vekili de bağımsız üyeler arasında yer alıyor.

Toplam 32 üyeden CHP'li iki meclis üyesi ile CHP'den ihraç edilen eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, cezaevinde bulundukları için toplantılara katılamıyor. Bu nedenle CHP, meclis çalışmalarında yalnızca bir üyeyle temsil edilebiliyor.

Ortaya çıkan tabloda AK Parti, mecliste en fazla üyeye sahip siyasi parti konumuna yükselirken, hiçbir parti tek başına çoğunluğu sağlayamıyor. Meclisteki bağımsız üyelerin tutumu, oylamalarda belirleyici olabilecek.

YENİ PARTİ GEÇİŞLERE TEPKİ GÖSTERDİ

YENİ Parti Uşak İl Başkanlığı, belediye meclis üyelerinin seçmen iradesini temsil etme sorumluluğuna dikkati çekerek, parti değiştiren üyelere tepki gösterdi. Açıklamada, seçmenin oyuyla göreve gelen üyelerin görevlerinden ayrılması gerektiği savunularak, "Seçmen iradesine vurulan bu darbeleri kabul etmiyoruz" ifadelerine yer verildi.

CHP'DEN "KÖKÜMÜZ SAĞLAM, HESABINIZ BOŞ" AÇIKLAMASI

CHP Uşak İl Başkanı Can Ocakoğlu da "Kökümüz sağlam, hesabınız boş" başlıklı açıklamayla AK Parti'ye katılımları eleştirdi. Partisinin mücadelesini sürdüreceğini belirten Ocakoğlu, "Biz köklerimizden aldığımız güçle mücadeleye devam edeceğiz" dedi. Ocakoğlu, açıklamasını "Son sözü de her zaman millet söyler" diye konuştu.