Uşak'ta Ekmek fiyatları Halk Ekmek ile Düşürüldü - Son Dakika
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Uşak'ta Ekmek fiyatları Halk Ekmek ile Düşürüldü

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Uşak'ta ekmek fiyatları 12,5 TL'den 5 TL'ye düşürüldü. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, uygulamanın vatandaşların bütçesine katkı sağlamak amacıyla yapıldığını belirtti.

18.01.2025 15:55  Güncelleme: 16:01
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(UŞAK) - Uşak genelinde 12,5 TL'den satılan ekmek, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın talimatıyla Halk Ekmek noktalarında 5 TL'den satışa sunuluyor. Başkan Yalım, uygulamaya ilişkin,  "Ekonomi o kadar zor ve kötü ki, ben de elimden geldiğince sizlere destek olmaya çalışıyorum. Ortalama ayda 900 TL ile bin 125 TL destek veriyoruz. Böylelikle emeklilerimize verdiğimiz sözü yerine getirmiş oluyoruz" dedi.

2025 yılına girilmesiyle art arda gelen zamlar karşısında vatandaşın temel ihtiyaçlarından ekmeğin fiyatına Türkiye genelinde zam geldi. Uşak'ta ise 12,5 TL'den satışa sunulan ekmek, Halk Ekmek noktalarında 5 TL'den alınabiliyor.

Uygulama sayesinde günde dört adet ekmek tüketen bir ailenin cebine günlük 30 TL, aylık ise 900 TL katkı sağlandığını belirten Başkan Yalım, şunları kaydetti:

"Belediyemiz bünyesinde bulunan Halk Ekmek satış noktalarında, vatandaşlarımızın bütçesini korumak adına herhangi bir artış yapmadık. Bizim öncelikli görevimiz, bu kötü ekonomide vatandaşımıza destek olmaktır. Artan maliyetlere rağmen sofraların ana maddesi olan ekmeği almakta zorlanan vatandaşlarımıza kolaylık sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Seçimden önce emeklilerimize ayda bin TL destek vereceğimiz sözünü vermiştik. Emeklilerimize vermiş olduğumuz sözden vazgeçmiş değiliz. Merkezi hükümet ödeneğimizi kestiği için vatandaşımıza birçok alanda olduğu gibi ekmek fiyatlarında da destek oluyoruz. Emeklimize bin TL'yi merkezi hükümetin kesintilerinden dolayı veremiyoruz. Halkımıza Ekmeği 5 TL' den vererek aylık bin TL'nin üzerinde destek sağlıyoruz. Ekonomi o kadar zor ve kötü ki, ben de elimden geldiğince sizlere destek olmaya çalışıyorum. Ortalama ayda 900 TL ile bin 125 TL destek veriyoruz. Böylelikle emeklilerimize verdiğimiz sözü yerine getirmiş oluyoruz."

Uşak\'ta Ekmek fiyatları Halk Ekmek ile Düşürüldü
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Uşak'ta Ekmek fiyatları Halk Ekmek ile Düşürüldü - Son Dakika

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