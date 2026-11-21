Uşak'ta erkek kuaförlüğü yapan Ayşegül Çelik, kendi işletmesinde biri kalfa diğeri çırak olmak üzere iki kadını yetiştiriyor.

Uşak'ta yaşayan 32 yaşındaki Ayşegül Çelik'in çocukluk yıllarında kurduğu erkek kuaförü olma hayali, yıllar sonra kendi işletmesini açmasıyla gerçeğe dönüştü. Küçük yaşlardan itibaren saç kesimine ilgi duyan Çelik, 2024 yılında açtığı erkek kuaföründe hayalini mesleğe dönüştürürken bir yandan da hemcinslerine örnek oluyor. Erkek müşterilerine hizmet veren Çelik, bugün biri kalfa, diğeri çırak olmak üzere iki kadını da yanında yetiştirerek kadınların bu meslekte de yer alabileceğini gösteriyor. Mesleğini severek sürdüren Çelik, ilerleyen süreçte işletmesini büyüterek farklı şehirlerde şubeler açmayı hedefliyor.

2024 yılında kendi iş yerini açtığını, ilk zamanlarda müşterilerinin şaşkınlık yaşadığını ancak zamanla kendisine alıştıklarını belirten Çelik, "2024 yılında açtım burayı. Yaklaşık 2-2,5 yıl kadar oldu. İlk erkekler onları tıraş edeceğimi öğrendiklerinde tesadüfen içeri girdiklerinde bir şaşırıyorlar. Ama sonra gelip gittikçe alışıyorlar. Burada kendi çevremi edindiğimi düşünüyorum. İşim güzel, işimi yapmayı gerçekten çok seviyorum" dedi.

Hem işletmesini yönetiyor hem kadınlar yetiştiriyor

Yanında biri kalfa, diğeri çırak olmak üzere iki kadın yetiştirdiğini ve gelecekte farklı şehirlerde şubeler açmayı hedeflediğini belirten Çelik, "Tabii ki kızların da bu mesleği yapacağını herkes bilsin istiyorum. Yanımda kızlar çalışıyor. Öğretmeye çalışıyorum, onlar da yetenekli insanlar. Hayallerimden biri de şubeleşmek. İzmir ve İstanbul gibi farklı illerde şubelerim olsun istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Kadınlar kendi ayakları üzerinde durabilmeli"

Erkek kuaförlüğü gibi genellikle erkeklerle özdeşleştirilen bir meslekte kendi işletmesini kurarak ekonomik özgürlüğünü kazandığını ve diğer kadınlara da örnek olmak istediğini anlatan Çelik, "Sadece erkeklerin meslekleri gibi görünen bu tarz mesleklerden birinin çıraklığını yaparak bu seviyeye geldim. Kendi dükkanım var, kendi ayaklarımın üzerinde durabiliyorum. Kendi paramı kazanıyorum. Herhangi birine muhtaç değilim. Kadınların da bu seviyede olmasını, farklı meslek dallarında da ilerleyebileceklerini bilmelerini istiyorum." dedi.

İşini severek yaptığını ve çalışma hayatında büyük sorunlarla karşılaşmadığını belirten Çelik, "Ben buraya gelirken kendimi işe gelmiş gibi hissetmiyorum. Zorunlu geldiğim bir yer değil. Mutluyum, saç kesmeyi seviyorum. Herhangi bir sıkıntı yaşamıyorum ben burada. Çok büyük problemler yaşadığımı düşünüyorlar insanlar fakat öyle çok büyük problemler yaşamadım" diye konuştu.

Kadınların ekonomik özgürlüklerini kazanmaları gerektiğini vurgulayan Çelik, "Bence her kadın kendi maddi özgürlüğünü kazanmış olarak devam etmeli hayata. Bunun için de ev hanımlığının yanı sıra başka işler de yapabilirler diye düşünüyorum. Kadınlar için hayat şartları zor. Ama herkes bir şekilde maddi özgürlüğünü kazanmalı" ifadelerini kullandı.

"Kadın erkek ayrımı yapılmamalı"

Meslek seçiminde kadın ve erkek ayrımı yapılmaması gerektiğini belirten Çelik, "Herkes sevdiği mesleği yapmalı. Bence erkeğin yapacağı, kadının yapacağı iş diye ayrımcılık olmamalı. Ben bu işi gayet güzel yaptığımı düşünüyorum. İlerlemek de istiyorum. Erkeklerde kadın kuaförü oluyor. Benim bir kadın olarak erkek kuaförü olmam çok farklı bir durummuş gibi gelmiyor" şeklinde konuştu.