Uşak'ta Kar Yağışı Etkisini Gösterdi - Son Dakika
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Uşak'ta Kar Yağışı Etkisini Gösterdi

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Uşak'ta hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte şiddetli kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle kentte tuzlama ve kar küreme çalışmaları başladı. Sürücüler zor anlar yaşarken, yetkililer 30 Aralık'a kadar dikkatli olunması uyarısında bulundu.

28.12.2024 07:45  Güncelleme: 07:49
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Uşak'ta kar yağışı etkili oldu

UŞAK - Uşak'ta hava sıcaklığının düşmesinin ardından kentin birçok noktasında kar yağışı etkili olurken, ekipler aralıksız tuzlama ve kar küremeye yapıyor.

Uşak Meteoroloji Müdürlüğü'nün paylaştığı hava tahmin raporu doğrultusunda kent genelinde şiddetli kar yağışı gece saatlerinde başladı. Akşam saatlerinde karla karışık yağmurun etkili olduğu kent genelinde gece saatlerinde yağan şiddetli kar ile sokakları beyaza bürüdü. Kent merkezi ve ilçelerde birçok nokta beyaza bürünürken, lapa lapa yağan kar sebebiyle bazı sürücüler zor anlar yaşadı.

Kar yağışının artmasının ardından hazır olan Karayolları 25. Şube Şefliği, Uşak Belediyesi ve İl Özel İdaresi ekiplerince tuzlama ve kapanan yollar için kar küreme yapıyor.

Öte yandan yetkililer 30 Aralık sabah saatlerine kadar aralıklı sürecek olan karla karışık yağmur ve kar yağışı ile buzlanma, don olaylarının ve ulaşımda neden olabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması için uyarılarda bulundu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Uşak'ta Kar Yağışı Etkisini Gösterdi - Son Dakika

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