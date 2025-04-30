Uşak Üniversitesi'nde Ege Bölgesi 1. İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Tarım Paneli düzenlendi

UŞAK - Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteklediği Uşak Üniversitesi'nin ev sahipliği yaptığı İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Tarım Topluluğu tarafından birincisi düzenlenen Ege Bölgesi 1. İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Tarım Paneli düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteklediği, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Üniversite Öğrenci Toplulukları İşbirliği ve Destek Programı kapsamında İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Tarım Topluluğu tarafından birincisi düzenlenen 'Ege Bölgesi 1. İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Tarım Paneli' Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre merkezinde düzenlendi. Panele, Uşak Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Lütfi Özav, İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Tarım Topluluğu Danışmanı Doç. Dr. Mehmet Uğur Yıldırım, Pamukkale Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Tuba Bak, Uşak Üniversitesi Ziraat Fakültesi Doç. Dr. Gülcan Tarla, proje koordinatörü İbrahim Çelik, Panel Yöneticisi Sude Cangür, yönetim ekibinden Güner Enes Gürdal, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Panel, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Açılış konuşması yapan Rektör Yardımcısı Özav; " Dünya'da üç tane temel iklim kuşağı var. Bunlar sıcak, orta ve soğuk kuşak diye. Bunlar günümüzde özellikle Sanayi Devriminden sonra fosil kaynakların önemi çok hızlı bir şekilde arttı. İşte maden kömürü, taş kömürü, petrol, doğalgaz ve tabi bunların karbon salımıyla birlikte atmosferdeki denge ve iklimdeki ani mevsimsel değişiklikler ortaya çıkmaya başlıyor son yıllarda. Buzullarda hızlı erime çıkmaya başladı. Bu durumlar tatbikide tarımsal faaliyetleri büyük ölçüde tehdit ediyor. Bu konular sizin konunuz ve Ziraat Fakültelerimiz bu konuda önemli çalışmalar yapıyor. Gördüğümüz kadarıyla tarım bir yandan iklimsel değişikliğin baskını altında, bir taraftan artan nüfusla birlikte daha fazla üretim yapılması kaygısı ön planda, bir taraftan tarım alanların sanayileşme ve şehirleşmesinden dolayı yok olması durumu söz konusu. Tabi bu kadar olumsuz içeresinde biz tarımı en iyi şekilde yapıp sağlıklı bir şekilde üretip artan dünya nüfusunu beslemek durumundayız." dedi.

Konuşların ardından halk oyunlarıyla gösteriyle devam eden program, iklim değişikliğinin tarımsal üretim üzerindeki etkileri, sürdürülebilir tarım yöntemleri, su kaynaklarının korunması ve geleceğe yönelik çözüm önerilerinin anlatıldığı panelle devam etti.

Panel, katılımcılara plaket taktim edilmesinin ardından son buldu.