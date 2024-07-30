Uşak Valisi Türk Kızılay Heyetini Kabul Etti

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Uşak Valisi Turan Ergün, Türk Kızılay Uşak Şube Başkanı Yaşar Kasım ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Uşak Valisi Turan Ergün, Türk Kızılay Uşak Şube Başkanı Yaşar Kasım, yönetim kurulu üyeleri ve Kızılay Gönüllülerini makamında kabul etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyetini ve son zamanlarda Uşak'ta meydana gelen orman yangınlarında ve doğal afetlerde önemli rol aldıkları dile getirerek çalışmalarında başarılar diledi.

Vali Ergün, Türk Kızılay'ının kurulduğu günden bu yana ülke genelinde ve uluslararası alanda ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşan önemli bir kuruluş olduğunu söyledi.

Öte yandan Türk Kızılay Uşak Şube Başkanı Yaşar Kasım ise kendilerini ve yönetimini kabullerinden dolayı Vali Ergün'e teşekkür ederek, yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgiler verdi. - UŞAK