Üsküdar'da 2. Kent Lokantası Açıldı - Son Dakika
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Üsküdar'da 2. Kent Lokantası Açıldı

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Üsküdar'da açılışını yaptığı 2. Kent Lokantası'nda vatandaşlara yemek servisi yaptı. Lokantanın menü fiyatı 40 TL olarak belirlendi.

18.11.2024 15:50  Güncelleme: 15:54
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Üsküdar'da 2. Kent Lokantası, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla açıldı.

Üsküdar Belediyesi, ilçede 2. kent lokantasını Yavuztürk Mahallesi'nde açtı. Kent Lokantası'nın açılışı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından yapıldı. Açılışa, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ve Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı katıldı. Ekrem İmamoğlu ve Sinem Dedetaş açılış sonrasında tezgah arkasına geçerek sıraya giren vatandaşlara yemek servisi yaptı. İmamoğlu ve Dedetaş, servisin ardından vatandaşlarla beraber yemek yedi. Üsküdar Belediyesi tarafından açılan Kent Lokantası'nda menü fiyatı 40 TL olarak belirlendi.

"Ahmet Özer adına kent lokantası hizmete açacağım"

Üsküdar'da kent lokantası açılışında konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, " Esenyurt'ta Ahmet Özer adına söz verdiğim kent lokantasını hizmete açıyor olacağım. Buradan ilçe belediyemize kayyum atanmasını kınıyorum. Tutuklanması hukuka ve vicdana aykırıdır. Kayyum anlayışı memleketin her insanının seçme ve seçilme hakkına bir darbedir" dedi. - İSTANBUL

Üsküdar\'da 2. Kent Lokantası Açıldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Üsküdar'da 2. Kent Lokantası Açıldı - Son Dakika

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