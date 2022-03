Üsküdar'da Down Sendromu Farkındalık Günü'nde özel çocuklar Seda Sayan ile buluştu - Son Dakika

Üsküdar Belediyesi 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nü, down sendromlu gençlerin çalıştığı Tebessüm Kahvesi'nde düzenlenen etkinlikle kutladı. Etkinliğe Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve şarkıcı Seda Sayan katıldı.

Üsküdar Belediyesi, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nü down sendromlu gençlerin çalıştığı Tebessüm Kahvesi'nde düzenlenen etkinlikle kutladı. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve şarkıcı Seda Sayan düzenlenen etkinliğe katıldı. Down sendromlu gençler Seda Sayan'ı çiçekle karşıladı. Şarkılar eşliğinde devam eden eğlenceli sohbetin ardından Seda Sayan down sendromlu gençler ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Engel insanların zihinlerinde"

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Ben bunlara meleklerimiz diyorum. Üsküdar Belediyemizin Tebessüm Kahvesi'nin çalışanları bunlar. Benim çalışma arkadaşlarım. Mesai arkadaşlarım. Bu güzel meleklerimizle Üsküdarlılara hizmet ediyoruz. Onlar da çok mutlu, biz de çok mutluyuz. Bugün de 21 Mart Dünya Down Sendromlular Günü olması dolayısıyla tabii ki özel misafirlerimizi ağırlıyoruz. Biz biliyoruz ki bu çocuklar kesinlikle engelli değil. Engel insanların zihinlerinde, beyinlerinde varsa bir engel ona yapacak bir şey yok ama hayatı paylaşmak için hayata mutlu bakabilmek için kesinlikle engel yok. Bakar mısınız pırıl pırıl hepsi. Bizim için çok kıymetli, çok önemli. Hiç işlerini aksatmıyorlar mesailerini. Hatta diğer arkadaşlarımızdan daha erken geliyorlar. Onları çok seviyoruz" dedi.

Tebessüm kahvesi projesinin yaygınlaşmasını istediklerini aktaran Başkan Türkmen, " Türkiye'nin her yerinde, her ilinde böyle çocuklarımızın hayata kazandırıldığında, hem onlar çok mutlu hem aileleri mutlu, hem de bu tür down sendromlu olanların hayata bakışını değiştiren önemli bir proje. Bu sevgili kardeşlerimizi en güzel şekilde ağırlıyoruz. İyi ki Üsküdar var diyoruz. İyi ki 21 Mart Down Sendromlular Günü var. İyi ki siz varsınız. Bayramımız kutlu olsun çocuklar" şeklinde konuştu.

Tebessüm Kahvesi'nde çalışan Emrah Kuru, "Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Bugün 21 Mart Dünya Down Sendromlular günü. Seda Sayan geldi çok mutlu olduk. Sözünü tuttu. Çok güzel bir program oldu" dedi. - İSTANBUL