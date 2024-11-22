Üsküdar'da okula gitmek artık daha "Güvenli" - Son Dakika
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Üsküdar'da okula gitmek artık daha "Güvenli"

Üsküdar\'da okula gitmek artık daha "Güvenli"

Üsküdar Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Güvenli Okul Sokakları" projesiyle okulların çevresindeki yaya yollarında güvenliği artırmak ve yaya konforu sağlamak amacıyla çalışma başlatıldı.

22.11.2024 17:20  Güncelleme: 17:21
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Üsküdar Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Güvenli Okul Sokakları" projesiyle okulların çevresindeki yaya yollarında güvenliği artırmak ve yaya konforu sağlamak amacıyla çalışma başlatıldı.

Üsküdar Belediyesi, hayata geçirdiği "Güvenli Okul Sokakları" projesi ile okulların çevresindeki yaya yollarında güvenliği artırmak ve yaya konforunu sağlamak için yenilikçi bir planlama yapıyor. Proje kapsamında ilk olarak Yavuztürk İlkokulu çevresinde ilk pilot çalışma tamamlandı.

Yapılan çalışmalar sonucunda okul çevresinde yapılan düzenlemelerle, öğrenciler kentteki günlük aktivitelerini daha keyifli ve güvenli bir şekilde deneyimlemeye başladı. Eski araç işgallerinin yerini, ebeveynlerimizin çocuklarını beklerken dinlenebileceği ve sosyalleşebileceği oturma alanları aldı.

"Daha yaşanabilir ve çocuk dostu Üsküdar için adım atmaya devam ediliyor"

Daha yaşanabilir ve çocuk dostu Üsküdar için adımlar atmaya devam eden Üsküdar Belediyesi proje ile okulların çevresindeki yaya yollarında güvenliği artırmak ve yaya konforunu sağlamak için yenilikçi bir planlama yaklaşımını benimsedi. İlk olarak Yavuztürk İlkokulu ile başlayan proje Altunizade Mahallesi'ndeki Ata Ortaokulu ve Kirazlıtepe Mahallesi'ndeki Şehit Salih Alışkan İlkokulu ile devam edecek. Taktiksel şehircilik kapsamında yapılan güvenli okul sokakları projesi yoğun ve yapılaşmış kent merkezlerinde hızlı ve esnek tasarım çözümleri üretmeyi amaçlıyor.

Öğrencilerden Kerem Güler, daha önce okul önlerinin tehlikeli olduğunu dile getirerek, "Çocuklar artık burada oynayabiliyor. Artık böyle daha iyi oldu, kimseye araba çarpmaz." dedi. Züleyha Çalışkan da yapılan uygulamadan ötürü memnuniyetini belirterek, "Artık annem beni merak etmiyor, çünkü buradan rahatlıkla geçebiliyorum." şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Üsküdar'da okula gitmek artık daha 'Güvenli' - Son Dakika

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