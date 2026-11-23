İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan lodos, Üsküdar sahilinde dev dalgalar oluşturdu. Gün batımıyla birlikte İstanbul Boğazı'nda oluşan manzarayı fotoğraflamak isteyen vatandaşlar, Kız Kulesi sahiline akın etti.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren lodos, Üsküdar sahilinde de etkili oldu. Şiddetli rüzgar nedeniyle İstanbul Boğazı'nda oluşan dev dalgalar, zaman zaman kıyıya vurdu. Lodosun etkisiyle dalgaların yükseldiği Üsküdar sahilinde, gün batımıyla birlikte kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Kız Kulesi ve İstanbul Boğazı'nın eşsiz manzarasını fotoğraflamak isteyen vatandaşlar sahile akın etti. Bazı vatandaşlar dev dalgaları cep telefonlarıyla kaydederken, bazıları ise gün batımının keyfini çıkardı. Lodosun etkisiyle kıyıya vuran dalgalar ve gün batımının oluşturduğu manzara, ortaya görsel şölen çıkardı.