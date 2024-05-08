Üsküdar Üniversitesi Öğrencileri İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırılarını Protesto Etti - Son Dakika
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Üsküdar Üniversitesi Öğrencileri İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırılarını Protesto Etti

Üsküdar Üniversitesi Öğrencileri İsrail\'in Gazze\'ye Yönelik Saldırılarını Protesto Etti

Üsküdar Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırıları protesto etmek amacıyla okulun önünden Üsküdar sahiline kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında sloganlar atan öğrenciler, pankartlar açarak desteklerini gösterdi. Açıklama yapan öğrenciler, Filistin halkının direnişini desteklediklerini belirtti.

08.05.2024 15:57
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Üsküdar Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için yürüdü.

Üsküdar Üniversitesi'nde okuyan öğrenciler İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırıları nedeniyle Üsküdar Üniversitesi Merkez yerleşkesinin önünde buluşarak okulun önünden Üsküdar sahiline kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında sloganlar atan öğrenciler, 'Kampüsler Ayağa Yaşasın Küresel İntifada', 'Gazze'de Soykırım Var' gibi pankartlar açarak, Üsküdar sahiline kadar yürüyüşünü sürdürdü. Ayrıca yürüyüş sırasında yoldan geçen yüzlerce araç da korna çalarak yapılan protestoya destek verdi.

Grup adına açıklama yapan okulun öğrencilerinden Mehmet Hamza Budulgan, "İşgalci İsrail'in gerçekleştirdiği soykırım karşısında göğüslerindeki inancı Müslümanlara ve tüm insanlığa örnek olurcasına taşıyan onurlu ve cesur Filistin halkına selam gönderiyoruz. Yıllardır siyonist İsrail'in sürdürdüğü zulüm son 7 ayında insanlığı ayağı kaldırmıştır. Filistin'in dik duruşu dünyaya siyonizmin gerçek yüzünü göstermiştir. Filistin halkı aylardır bizlere insanlık dersi verirken, haklı davalarını bütün insanlığa duyurmuştur. Türkiye olarak daima Filistin'in yanında olduğumuzu göstermeye ve zulmü duyurmaya çalışıyoruz. Biz de bugün Üsküdar Üniversitesi öğrencileri olarak bu çağrıya sessiz kalmak istemiyor, onların direnişini sonuna kadar destekliyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Üsküdar Üniversitesi Öğrencileri İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırılarını Protesto Etti - Son Dakika

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