Üsküdar Yenileniyor Projesinde İlk İmzalar Atıldı

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(İSTANBUL) - Üsküdar'daki riskli yapıların depreme dayanıklı hale getirilmesi ve güvenli konutların inşa edilmesi amacıyla başlatılan "Üsküdar Yenileniyor" projesi kapsamında bir adım gerçekleşti. Üsküdar Belediyesi tarafından, "Üsküdar Yenileniyor, Geleceğimiz Güçleniyor" sloganıyla yola çıkılan projede ilk imzalar atıldı.

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın katılımıyla, Acıbadem Mahallesi'nde bulunan Baltepe Apartmanı için Kentsel Dönüşüm Başlangıcı imza töreni Üsküdar Belediyesi Hizmet Binası Beyaz Salon'da gerçekleştirildi. Törene, Başkan Dedetaş'ın yanı sıra Baltepe Apartmanı hak sahipleri, vatandaşlar ve basın mensupları da katıldı.

"Binalarımızı deprem dayanıklı hale getirmek, şehirdeki dönüşümü hızlandırmak için ilk adımı atıyoruz"

Törenin açılış konuşmasını yapan Sinem Dedetaş, Üsküdar'ın kentsel dönüşüm sürecini hızlandırma hedefi doğrultusunda attıkları bu adımın önemine değindi. Dedetaş, "Bugün önemli bir gündeyiz. Üsküdar için her zaman konuştuğumuz, üzerinde en çok durduğumuz konulardan biriydi. Binalarımızı deprem dayanıklı hale getirmek, şehirdeki dönüşümü hızlandırmak. Bugün bunun ilk adımını atıyoruz. Yönetime geldiğimiz günden itibaren altyapı anlamında pek çok çalışma yürüttük. Kampanya sürecinde de belirttiğimiz gibi, belediyenin rolünü doğru bir şekilde üstlenmesi gerektiğini söyledik ve bu dönüşüm sürecinde garantör pozisyonunu almak için çeşitli adımlar attık," şeklinde konuştu.

Başkan Dedetaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üsküdar Yenileniyor" platformunu kurduk, uzlaşı ofislerimizi açtık ve KENT AŞ'ın yapısını güçlendirdik. Bu süreçte belediyenin aracılığıyla eşit bir uzlaşı zeminini sağlamak çok kıymetli adımlardı. Bugün de Acıbadem Mahallesi Baltepe Apartmanı sakinleriyle birlikteyiz ve apartmanımızın dönüşüm süreciyle yeniden inşa sürecine başlıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun."

"Ağustos ayından bu yana platforma yapılan 743 başvurunun 712'sine geri dönüş yaptık"

Üsküdar Belediye Başkanı Dedetaş, imza töreninde dönüşüm sürecinin başlangıcının sadece bir tek yapı ölçeğinde değil, ilerleyen dönemde ada bazlı dönüşümleri de kapsayacağını vurguladı. Başvurularla ilgili önemli veriler paylaşan Dedetaş, "Ağustos ayından bu yana platforma yapılan 743 başvurunun 712'sine geri dönüş yaptık. Bu bir başlangıç. Şu an tek yapılarla başlıyoruz, ancak kısa süre içinde ada bazlı dönüşümler ve uzlaşmanın güçlü olduğu bölgelerde sürecin hızlanacağına inanıyorum." dedi.

Başkan Dedetaş, Baltepe Apartmanı'nın dönüşüm sürecinin Üsküdar'daki kentsel dönüşümde simgesel bir rol oynayacağını belirterek, "Bu proje, Üsküdar'daki yeni dönemin ilk adımını temsil edecek ve her birinizin mutlu olacağı güzel yaşam alanları yaratmayı umuyoruz. Hep birlikte örnek bir projeyi hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

İmza töreni gerçekleşti

Gerçekleşen törende, Üsküdar 2. Noter yetkilisi Merve Tuncer, KENT AŞ.Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu ve hak sahiplerini temsilen Huriye Atasu ile Ömer Akbaba imza atarak, dönüşüm sürecinin resmiyet kazanmasını sağladı. İmza töreninin ardından konuşan Baltepe Apartmanı hak sahiplerinden Ömer Akbaba da "Acıbadem Mahallemizde bizim binamızı seçerek destek verdiğiniz için komşularım adına çok teşekkür ediyorum. Mahallemiz özellikle KENTAŞ'ı burada görmek istiyor ve bunun örnek bir proje olmasını diliyorum. KENTAŞ yöneticilerine, projede gösterdikleri gayretlerden dolayı da teşekkür ediyorum" dedi.