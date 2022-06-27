Uygulamada 894 kişinin kimliği kontrol edildi

İl emniyet müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince yapılan huzur uygulamasında 894 kişinin kimlik kontrolü yapılırken 416 araç ise incelendi. 200 Polis memurunun yer aldığı uygulamada 26 umuma açık alan ile 4 park ve bahçe kontrol edildi.

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Tragger, Yerel, Son Dakika

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