Uygulamada 894 kişinin kimliği kontrol edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Uygulamada 894 kişinin kimliği kontrol edildi

27.06.2022 15:38
Uygulamada 894 kişinin kimliği kontrol edildi

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan huzur uygulamasında 894 kişinin kimlik kontrolü yapıldı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan huzur uygulamasında 894 kişinin kimlik kontrolü yapıldı.

İl emniyet müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince yapılan huzur uygulamasında 894 kişinin kimlik kontrolü yapılırken 416 araç ise incelendi. 200 Polis memurunun yer aldığı uygulamada 26 umuma açık alan ile 4 park ve bahçe kontrol edildi.

Uygulama esnasında 2 yoklama kaçağı şahıs yakalanırken 7 iş yerinin ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilerek haklarında işlem yapıldı. Polis ekipleri aynı zamanda 3 farklı şahsa da trafik yönünden idari para cezası uyguladı. - ADIYAMAN

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri | İzmir'de 282 bin 117 sentetik ecza hap ele geçirildi, 4 gözaltı Son dakika haberleri | İzmir'de 282 bin 117 sentetik ecza hap ele geçirildi, 4 gözaltı Son dakika 3. sayfa: Kargoyla sentetik hap sevkiyatı, polis takibine takıldı: 2 tutuklama Son dakika 3. sayfa: Kargoyla sentetik hap sevkiyatı, polis takibine takıldı: 2 tutuklama
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Tragger, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Uygulamada 894 kişinin kimliği kontrol edildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:45 İşten çıkarılınca sinir krizi geçiren kadın kendini ve iş yerini yakmaya çalıştı!
15:44 Korona vakaları tekrar yükselişe geçti! Hastalığın 2 yeni semptomu belirlendi
15:43 Hatay'a girişi engellenen Özdağ'a CHP'den destek: Bu rezalet kabul edilemez! Türkiye'yi dünyaya rezil eden bu kanunsuz emri acilen geri çekin
15:26 G7 Zirvesi'nde liderler Putin'le dalga geçti: Hepimiz Putin'den daha sert olduğumuzu göstermeliyiz!
15:20 Dudak dudağa poz vermek isteyen Pelin Akil ile eşi Anıl Altan'a ikiz kızlarından müdahale! Fotoğraf beğeni topladı
15:08 Bu güvercin ne yapıyor? Otoyolda kaydedilen videoyu izleyenler şaşkınlığını gizleyemiyor
15:06 Fatih Terim'in favorisini Hull City'e transfer ediyor! Acun Ilıcalı, Seri'yi resmen duyurdu
15:05 İngiltere'de iki adam, aynı kadınla evli olduklarını öğrenince hayatlarının şokunu yaşadılar! Olay sonrası yakın arkadaş oldular...
14:49 Işın Karaca'nın yetiştiriciliğini yaptığı at Gazi Koşusu'nda 2. oldu! Sahibine 287 bin lira kazandırdı...
14:46 Milletvekili Salihe Aydeniz'in polise yumruktan atmasıyla ilgili HDP'den açıklama: Elini refleks olarak kaldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2022 15:54:39. #1.12#
SON DAKİKA: Uygulamada 894 kişinin kimliği kontrol edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement