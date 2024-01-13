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Uyuşturucu operasyonda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Uyuşturucu operasyonda 1 kişi tutuklandı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı. İ.Z. adlı şahsa adli kontrol kararı verilirken, N.C.Ö. ise cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu operasyonda 1 kişi tutuklandı
13.01.2024 - 17:18,
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Uyuşturucu operasyonda 1 kişi tutuklandı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde torbacı diye tabir edilen şahıslara yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Emirdağ İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan incelemeler sonrası uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti suçundan İ.Z. ve N.C.Ö., isimli şahıslar gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan İ.Z., hakkında adli kontrol kararı verilirken, N.C.Ö., ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
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Emirdağ, Uyuşturucu, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

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