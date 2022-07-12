Uyuşturucu tacirleri havalimanında yakalandı - Son Dakika
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Uyuşturucu tacirleri havalimanında yakalandı

12.07.2022 03:43
Uyuşturucu tacirleri havalimanında yakalandı

Uyuşturucu tacirleri havalimanında yakalandıMUĞLA Muğla'nın Dalaman ilçesine havayolu ile gelerek 3 ayrı havalimanı kontrol noktasından geçen uyuşturucu tacirleri, Dalaman Narkotik ekiplerini geçemedi.

Uyuşturucu tacirleri havalimanında yakalandı

MUĞLA Muğla'nın Dalaman ilçesine havayolu ile gelerek 3 ayrı havalimanı kontrol noktasından geçen uyuşturucu tacirleri, Dalaman Narkotik ekiplerini geçemedi.

Kurban Bayramındaki yoğunluğu fırsat bilen uyuşturucu madde tacirlerine Dalaman Narkotik ekipleri göz açtırmadı. Batman'dan İstanbul aktarmalı Dalaman'a gelen uyuşturucu tacirleri Batman Havalimanı, İstanbul Havalimanı ve Dalaman Havalimanı'ndan geçiş yaptıktan sonra Dalaman'a girişte Dalaman Narkotik Ekipleri tarafından yakalandı.

Turizm bölgelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara karşı başarılı operasyonlar gerçekleştiren Muğla Emniyet Müdürlüğü Dalaman Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri Dalaman Havalimanı'na turizm bölgelerine dağıtılmak üzere yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceğini bilgisine ulaştı. Edinilen bilgiye göre Dalaman Havalimanı'nda gerekli tedbirleri alan ekipler, Batman Havalimanından yola çıkan ve İstanbul aktarmalı Dalaman Havalimanına gelen S.K isimli şahsı Dalaman Havalimanına iner inmez şüpheli hareketlerinden dolayı görevliler tarafından takibe alındı. Şüphelinin valizini aldıktan sonra havalimanindan ayrılacağı esnada Narkotik ekipleri tarafından S.K. isimli şahıs durduruldu. Dalaman Narkotik görevlilerine kullanıcı olduğunu söyleyerek görevlileri atlatmaya çalışmasına karşın Dalaman Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri şahsın valizinde arama kararı almış, yapılan aramada valiz içerisinde bulunan giysilerin arasında piyasa değeri 1 milyonu bulan kokain, toz esrar ve esrar ele geçirildi. Bin 676 gram esrar, 193 gram toz esrar ve 40 gram kokaine yürütülen soruşturma çerçevesinde el koyulurken, şüphelinin bayram dolayısıyla uyuşturucuları Marmaris, Dalaman, Ortaca ve Bodrum gibi turistik bölgeler de dağıtım yapacağı anlaşılmıştır. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli S.K. emniyetteki işlemlerinin ardından Ortaca Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İHA

Narkotik, Dalaman, Muğla, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Uyuşturucu tacirleri havalimanında yakalandı - Son Dakika

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