Uzay ve savunma alanındaki genç projelere Ak Parti'den yakın takip - Son Dakika
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Uzay ve savunma alanındaki genç projelere Ak Parti'den yakın takip

Uzay ve savunma alanındaki genç projelere Ak Parti\'den yakın takip

Ak Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Milletvekilleri, Yıldırım Belediye Başkanı, ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım İşletmeleri Genel Müdüründen oluşan heyet Bursa Teknik Üniversitesinde (BTÜ) düzenlenen "7. Havacılık ve Savunma Günleri"ni; ziyaret etti.

19.04.2025 12:26  Güncelleme: 12:28
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Ak Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Milletvekilleri, Yıldırım Belediye Başkanı, ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım İşletmeleri Genel Müdüründen oluşan heyet Bursa Teknik Üniversitesinde (BTÜ) düzenlenen "7. Havacılık ve Savunma Günleri"ni; ziyaret etti.

Uzay Havacılık ve Savunma Sanayi Topluluğu (UHSST) öğrencileri tarafından hazırlanan, savunma alanında ülkenin öncü kurumlarının üst düzey yöneticilerini ağırlayan etkinlikte stantları ziyaret eden heyet, öğrencilerin projeleri hakkında bilgi aldı.

Ak Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan'ın yanı sıra Bursa Milletvekilleri Muhammet Müfit Aydın, Ayhan Salman, Ahmet Kılıç, Osman Mesten, Mustafa Yavuz, Emel Gözükara Durmaz, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım İşletmeleri Genel Müdürü Prof. Dr. Süleyman Şahin öğrencilerin ve firmaların uzay, havacılık ve savunma sanayi konularındaki çalışmaları ile yakından ilgilendi.

"Yerli ve Milli üretimde gençlerin katkısı çok önemli"

Etkinlikte öğrenci ve firma stantlarını inceleyen AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, savunma sanayiinde yerlilik ve millilik oranını artırma hedefimiz doğrultusunda atılan adımlar, gençlerimizin katkılarıyla daha da güçlenecektir. Savunma teknolojilerinde bağımsız, güçlü ve inovatif bir Türkiye inşa etmek ancak genç beyinlerin öncülüğünde mümkün olacaktır" ifadelerini kullandı.

"Yarının mühendisleri, girişimcileri"

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Bizler, gençlerimizin önünü açmak, destek olmak ve her türlü imkanı sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu projelerinizi görmek, geleceğe olan umudumuzu pekiştiriyor. Sizler sadece bugünün öğrencileri değil, yarının mühendisleri, bilim insanları, girişimcilerisiniz" dedi.

"Çalışkan ve üretken gençlik"

Etkinliğe katılan Bursa Milletvekilleri, öğrencilerin projelerinin çok etkileyici olduğunu ifade ederek, "Öğrencilerimizin böylesine önemli bir etkinliğe imza atması; gençlerimizin ne kadar vizyoner, çalışkan ve üretken olduğunu bizlere bir kez daha göstermiştir. Burada öğrencilerimizin emeklerini, hayallerini ve kararlılıklarını yakından gördük. Öğrencilerimizin TEKNOFEST için geliştirdiği insansız hava araçları, savunma teknolojilerine dair yenilikçi yaklaşımlar, bizleri gerçekten gururlandırdı" diye konuştu.

Her aşaması öğrenciler tarafından hazırlandı

Etkinlik hakkında bilgi veren Rektör Naci Çağlar ise "Her aşaması, UHSST öğrencilerimiz tarafından organize edilen etkinliğimiz, havacılık, uzay ve savunma alanında ülkemizin öncü kurumlarını üniversitemizde buluşturuyor. ve bu yıl 7'ncisi düzenlenen etkinliği öğrencilerimiz, her yıl kapsamını daha da genişleterek hayata geçiriyor. Öğrencilerimizin böylesine kaliteli etkinliklere imza atması bizleri gururlandırıyor" ifadelerini kullandı. - BURSA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Uzay ve savunma alanındaki genç projelere Ak Parti'den yakın takip - Son Dakika

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