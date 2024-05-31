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Uzm. Dr. Gündüz: "Dünyada her gün 22 bin kişi tütün ürünü kullanımına bağlı hastalıklar sebebiyle hayatını kaybetmektedir"

MANİSA - Manisa Şehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Hekimi Uzm. Dr. Gazi Gündüz, 31 Mayıs Tütünsüz Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada "Tütün ürünü kullananların yüzde 80'i, genellikle yoğun tütün endüstrisi müdahalesi ve pazarlamasının hedefi olan düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşamaktadır. Bu ülkeler aynı zamanda tütün ürünü kullanımına bağlı hastalık ve ölüm yükünün de en yüksek olduğu ülkelerdir" dedi.

Manisa Şehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Hekimi Uzm. Dr. Gazi Gündüz, 31 Mayıs Tütünsüz Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Dünyada 1,3 milyar kişinin tütün ürünü kullandığını belirten Gündüz, "Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada 1,3 milyar kişi tütün ürünü kullanmaktadır. Tütün ürünü kullananların %80'i, genellikle yoğun tütün endüstrisi müdahalesi ve pazarlamasının hedefi olan düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşamaktadır. Bu ülkeler aynı zamanda tütün ürünü kullanımına bağlı hastalık ve ölüm yükünün de en yüksek olduğu ülkelerdir. Tütün kullanımı, hane halkı harcamalarını gıda ve barınma gibi temel ihtiyaçlardan tütüne yönlendirerek yoksullaşmaya katkıda bulunmaktadır. Ülkemizde 15 yaş üzeri nüfusta tütün ürünü kullanmayanlar, toplumun yaklaşık yüzde 70'ini oluşturmaktadır. Tütün ürünü kullanmayanlar toplumun çoğunluğunu oluşturmasına rağmen, tütün ürünü kullanımının yaygınlığı ve görünürlüğü yüksektir" dedi.

"Yılda 8 milyon kişiyi öldürüyor"

Tütün ürünü kullanımına bağlı hastalıklar nedeniyle dünyada her yıl 8 milyon kişinin hayatını kaybettiğini belirten Uzm. Dr. Gündüz, "Dünyada her gün 22 bin kişi bir yılda 8 milyondan fazla kişi tütün ürünü kullanımına bağlı hastalıklar sebebiyle hayatını kaybetmektedir. Bu ölümlerin 7 milyondan fazlası doğrudan tütün kullanımının sonucu iken 1,2 milyondan fazla kişi de tütün ürünü kullandığı için değil, tütün ürünü dumanına maruz kaldığı için hayatını kaybetmektedir" ifadelerini kullandı.

"Dünyadaki çocukların yarısı tütün dumanıyla kirlenmiş havayı solumakta"

Tütün kullanımının çocukları da olumsuz etkilediğini sözlerine ekleyen Gündüz, "Dünya Sağlık Örgütü'nün tahminlerine göre; dünyadaki çocukların yarısı tütün dumanıyla kirlenmiş havayı solumakta ve her yıl 65.000 çocuk pasif etkilenimin yol açtığı hastalıklar sebebiyle hayatını kaybetmektedir. Hamilelik döneminde tütün ürünü kullanmak, bebekler için ömür boyu sürecek çeşitli sağlık sorunlarına yol açmaktadır. Kısaca tütün ürünleri pasif etkilenim yoluyla, kullanmayanlar için de ölümcül zararlar vermektedir. Tütün ürünlerinin her türlüsü zararlıdır ve tütün dumanına maruz kalmanın güvenli bir düzeyi yoktur" dedi.

Tütün kullanımının pek çok hastalığı da beraberinde getirdiğini belirten Gündüz, "Dünyada olduğu gibi ülkemizde de en yaygın kullanılan bağımlılık yapıcı madde olan tütün ürünleri; kanser, kalp damar hastalıkları, KOAH gibi pek çok önlenebilir hastalık ve erken ölüm sebepleri arasında ilk sırada yer almaktadır Tütün ürünü kullanımı, akciğer kanseri başta olmak üzere ağız ve gırtlak, soluk borusu, yemek borusu, mide, bağırsak, karaciğer, pankreas, böbrek, mesane, erkeklerde prostat, kadınlarda meme, rahim ağzı kanseri gibi vücudun pek çok yerinde pek çok kansere sebep olur" ifadelerini kullandı.