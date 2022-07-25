Uzmanından karpuz seçmenin püf noktası - Son Dakika
Üye Girişi

Uzmanından karpuz seçmenin püf noktası

25.07.2022 13:24
Uzmanından karpuz seçmenin püf noktası

Kavun ve karpuz seçerken dikkat edilmesi gerekenleri anlatan Düzceli manav, "İyi bir karpuz ses sistemine bağlıdır.

Kavun ve karpuz seçerken dikkat edilmesi gerekenleri anlatan Düzceli manav, "İyi bir karpuz ses sistemine bağlıdır. Karpuzun tok bir ses vermesi gerekir. Kavun gibi onun da desen yapısı çok önemlidir" dedi.

Düzce'de yaz aylarının gelmesiyle birlikte kavun ve karpuzlar tezgahları süslüyor. Tezgahında çeşit çeşit ürün satan manav Kadir Yılmaz da, kavun ve karpuz seçmenin püf noktalarından bahsetti. Vatandaşların düzgün kavun bulmaya çalışırken, tezgahtaki diğer ürünlere zarar verdiğini belirten Yılmaz, "Kavunu test ederken dışından ezmek yanlıştır. Çünkü kabuğuna bastırılan kavun normal olarak hasar alıyor. Bundan dolayı da ürünü alacak bir sonraki kişi, tezgahta düzgün kavun bulamıyor. Artık temmuz ayındayız. Kelek mal olmaz. Aksine güneş yanığı dediğimiz karpuzlar tezgahta bekler. Eğer tecrübeli bir manavın önerilerini ciddiye alırsanız lezzetli bir meyve tüketirsiniz" dedi.

"İyi bir karpuz ses sistemine bağlıdır"

Karpuzun soğutulduktan sonra tüketilmesini öneren Yılmaz, "İyi bir karpuz ses sistemine bağlıdır. Karpuzun tok bir ses vermesi gerekir. Kavun gibi onun da desen yapısı çok önemlidir. Karpuz koyu bir renk ile açılmaya başlar ve güneş yanığı aldıkça da olgunlaşır" diye konuştu. - DÜZCE

YORUMLAR
500
CHP'li Baltacı: 'Erdoğan, 84 Milyon İnsan Çalışsın Çabalasın, Mutlu Bir Azınlığa Baksın İstiyor. Ama Artık O Devir Kapandı' CHP'li Baltacı: 'Erdoğan, 84 Milyon İnsan Çalışsın Çabalasın, Mutlu Bir Azınlığa Baksın İstiyor. Ama Artık O Devir Kapandı' Jandarma ekipleri kahvehanedeki erkeklere eğitim verdi Jandarma ekipleri kahvehanedeki erkeklere eğitim verdi
Kaynak: İHA

Kadir Yılmaz, Düzce, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Uzmanından karpuz seçmenin püf noktası - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:09 Çevredekileri umursamayan çift, çok katlı otoparkta cinsel ilişkiye girdi
12:40 ORC üç şehirde yaptığı seçim anketini paylaştı! İki ilde büyük farkla Millet İttifakı öne çıktı
12:31 Fenerbahçe'de Kim Min-Jae'nin veda vakti kesinleşti! Napoli'ye transfer oluyor
12:27 Ankara Melike Hatun Cami İmamı Halil Konakçı: Sokaklar kasap dükkanı gibi, ya hiç mi kıskanmıyorsun lan?
12:28 Mezbahada çıplak, ağızlarında sigarayla tavuk kestiler, bir de üstüne oynadılar
12:09 Fenerbahçe, yeni transferini Göztepe'ye kiralamak istiyor
12:01 Çıplaklar plajında kendini tatmin etmeye kalktı! Çıkan tartışmada öldürüldü
11:51 Boşanacakları iddia ediliyordu! Alişan ve Buse Varol el ele görüntülendi
11:48 Küçük kız yılan saldırısında can verdi! Ekipler evde onlarcasını buldu
11:51 Diyarbakır'da akılalmaz olay! Komşularının uyarısına rağmen balkonda kendini tatmin etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2022 13:24:14. #1.11#
SON DAKİKA: Uzmanından karpuz seçmenin püf noktası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement