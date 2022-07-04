Uzmanlar maymun çiçeği virüsüne karşı hamileleri uyardı - Son Dakika
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Uzmanlar maymun çiçeği virüsüne karşı hamileleri uyardı

04.07.2022 13:05
Uzmanlar maymun çiçeği virüsüne karşı hamileleri uyardı

Dünya Sağlık Örgütü maymun çiçeği virüsünün hamileler gibi yüksek riskli grupları ağır etkileyebileceğini açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü maymun çiçeği virüsünün hamileler gibi yüksek riskli grupları ağır etkileyebileceğini açıkladı. Virüse karşı hamileleri uyaran Prof. Dr. Faruk Buyru,"Maymun çiçeği virüsünün plasentayı geçerek fetüsü etkilediği belirlenmiş. Hamilelerle ilgili veriler kısıtlı, şuana kadar hastalığı geçiren 4 gebe bildirilmiş. Hamilelerin korunmak için grip benzeri belirtileri olan kişilerden uzak durması önemli" dedi.

Türkiye'de maymun çiçeği virüsü tespit edildikten sonra hastalığın hamilelerde nasıl seyrettiği merak edilmeye başlandı. Maymun çiçeği virüsü 50 yılı aşkın bir süredir bilinen bir hastalık olmasına rağmen, son zamanlarda Afrika dışında da görülmesiyle birlikte gündeme geldi. 2022 Mayıs ayında Londra'da tespit edildikten sonra kısa sürede 50'nin üzerinde ülkede yaklaşık 3 bin 500 kişiye bulaştı, 1 kişi hayatını kaybetti. Tüm dünyada " acaba yeni bir pandemi mi geliyor" kaygısına yol açtı. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) yüksek risk grubu uyarısı da yaptı. Bu risk grubunda olanlardan biri de hamileler.

Hastalığın başlangıçta grip benzeri semptomlarla seyrettiğini belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof.Dr. Faruk Buyru, "Başlangıçta ateş, sırt ve kas ağrıları ile belirti veren hastalık, daha sonra lenf düğümlerinin şişmesi, kaşıntı ve döküntülerin çıkması ile seyrediyor. Hastalık 2-4 hafta arasında sürüyor. Bağışıklık sistemi ile ilgili sorunu olanlarda daha ağır seyrediyor. Korona kadar bulaşıcı olmasa da bazı vakalarda ölümcül olabiliyor. Temasla, vücut sıvıları ile, damlacıklar yoluyla veya hasta birinin kullandığı eşyalar, havlular, çarşaflara temas edilmesi ile bulaşabiliyor. Hastalıklı hayvanlardan da insanlara geçiş olabiliyor. İnsanlardan hayvanlara bulaşmıyor" diye konuştu.

"Şimdiye kadar hastalık geçiren 4 gebe bildirilmiş"

Hamilelerde hastalığın nasıl seyrettiği ile ilgili verilerin kısıtlı olduğunu vurgulayan

Prof.Dr. Faruk Buyru," Şimdiye kadar hastalık geçiren 4 gebe bildirilmiş. Bu dört gebe de Kongo'da görülmüş. Hastalığı hafif geçiren bir gebe sağlıklı bir bebek dünyaya getirmiş. Hastalığı gebeliğinin ilk üç ayında geçiren iki gebe ise düşük yapmış. Gebeliğin son üç ayında hastalanan ve aynı zamanda sıtma olan gebe ise ölü doğum yapmış. Bebeğin incelenmesi sonucunda hastalığa bağlı deri belirtileri görülmüş ve yapılan testlerde bebeğin ölüm nedeni olarak maymun çiçeği hastalığı tanısı kesinleşmiş. Bunlara dayanarak virüsün plasentayı geçtiği ve fetüsü etkilediği söylenebilir" dedi.

Hamilelerin hastalığa karşı dikkatli olması gerektiğini ifade eden Prof.Dr. Faruk Buyru, "Hastalık 2-4 hafta içerisinde kendiliğinden düzeliyor. Genel destek tedavileri yanında, antiviral ilaçlar da kullanılıyor. Hastalığa özel bir antiviral ilaç da bulunuyor. Şu anda uygulanmayan çiçek aşısını 1980'den önce yaptırmış olanlarda hastalık daha hafif seyrediyor. Hamilelerin korunmak için grip benzeri belirtileri olan kişilerle temasta bulunmaktan kaçınması, hastalığın yaygın olduğu bölgelerden gelenlerden uzak durması önemli" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye, Londra, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Uzmanlar maymun çiçeği virüsüne karşı hamileleri uyardı - Son Dakika

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