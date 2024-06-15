Uzmanlar, Sürücüleri Yol Hipnozuna Karşı Uyarıyor - Son Dakika
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Yerel

Uzmanlar, Sürücüleri Yol Hipnozuna Karşı Uyarıyor

Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla beraber yola çıkan sürücüleri, 'gözleri açık uyumak' olarak bilinen yol hipnozuna karşı uyaran uzmanlar, yolculuk esnasında yapılması gereken hayati önlemlere dikkat çekiyor. Uzmanlar, sürücülere en az 7 saat uyku alarak yola çıkmalarını önerirken, uzun süreli yolculuklarda 2 saatte bir 15 dakika ara verilmesi, araç içinde havalandırma sağlanması ve emniyet kemeri kullanılması gibi önlemlerin alınmasını tavsiye ediyor.

15.06.2024 11:34
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Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla beraber yola çıkan sürücüleri, 'gözleri açık uyumak' olarak bilinen yol hipnozuna karşı uyaran uzmanlar, yolculuk esnasında yapılması gereken hayati önlemlere dikkat çekiyor.

Bayram tatilinin başlamasıyla birçok kişi tatil için yolculuk yapmaya başladı. Trafik kazalarının arttığı tatil dönemlerinde alınan önlemlerle trafik kazalarının azaltılması hedefleniyor. Uzmanlar, sürücülere 'yol hipnozu' adlı gözleri açık uyuma tehlikesine karşı uyarılarda bulundu.

"Sürücüler en az 7 saat uykusunu aldıktan sonra yola çıksın"

Medicana Konya Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Faik İlik, uykusuz, uzun süre araba sürme, aralıksız, yorgun bir şekilde yola çıkmanın yol hipnozuna sebep olabileceğini belirterek, "Aslında basit bazı önlemlerle yol hipnozunu önleyebiliriz. Bunun için uzun süre hiç durmadan araba sürmek yerine 2 saatte bir 15 dakika aralar vermek önemli. Çok olumlu etkisi olacaktır. Burada sürücüler 15 dakika çıktığında derin nefes almaları ve birazcık kısa yürüyüşler yaparak kan akışını sağlayabilirler. Ayrıca arabanın sıcaklığı yaklaşık 23 derecede gibi bir sıcaklık oluyor. Klima çalışıyor olsa da, ara ara camları açarak havalandırma yine olumlu etkisi olacaktır. Burada uyku, beyin sisinde olduğu gibi burada da çok önemli. Sürücülerin en az 7 saat uykusunu aldıktan sonra yola çıkmalarını öneriyoruz" dedi.

"Hem kendimizi hem yol kullanıcılarının hayatını tehlikeye atmamalıyız"

Uzun yola çıkacak sürücülere, araçla hız yapmanın ölümle sonuçlanan kazaları da arttırdığına dikkat çeken İleri Sürüş Uzmanı Ramazan Ceylan da "Bayramlar bizim sevinçli günlerimizdir. Bu bayramları hüzün ve kedere dönüştürmemek için kesinlikle uyulması gereken kurallara sürücülerimizin dikkat etmesi gerekiyor. Bununla ilgili ilk olarak yolculuk yapacağımız araçlarımızın bakımlarının tam olması gerekiyor. Bunun da en başında lastiklerin yola tutunması için iyi dişlere sahip olması gerekiyor. Soğutma suyunun, motorun yağ bakımı gibi bakımların tamamının yapılması gerekiyor. Bunlar yapıldıktan sonra yolculuk yapılması gerekiyor. Yolculuk esnasında da araç içerisinde bulunan yolcu ve sürücünün tamamen hepsinin emniyet kemerini takması gerekiyor. Bu emniyet kemeri hayati olarak önem taşıyan bu nokta. Seyahat esnasındayken sürücünün kesinlikle seyir esnasında cep telefonu kullanmaması, bunlar kazaya davetiye çıkartır. Sadece yolda kendimiz değiliz. Araçta ve diğer yol kullanıcılarının olduğunu düşündüğümüz zaman hem kendimizi hem yol kullanıcılarının hayatını tehlikeye atmamalıyız. Trafik ışık ve kurallarına kesinlikle uymamız gerekiyor. Burada bir nokta ise hız sınırı. Bu kurala da dikkat etmemiz gerekiyor. Hız oranları arttığı zaman kesinlikle kaza oranları daha fazla artıyor" şeklinde konuştu.

"Gözünüz dalıyor ve oradaki tehlikeyi fark edemiyorsunuz"

Ramazan Ceylan, "Yol hipnozu dediğimiz zaman uzun süre araç kullanıldığından kaynaklı olarak gözün dalması, belirli bir noktaya gözünüz dalıyor ve oradaki tehlikeyi fark edemiyorsunuz. Uzun süreli yolculuklarda özellikle 2 saatin üzerindeki yolculuklarda bazı sürücülerimiz yol hipnozu ile karşılaşabiliyor" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Uzmanlar, Sürücüleri Yol Hipnozuna Karşı Uyarıyor - Son Dakika

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