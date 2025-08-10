Uzun Çarşı'da Restorasyon Başladı - Son Dakika
Uzun Çarşı'da Restorasyon Başladı

Uzun Çarşı\'da Restorasyon Başladı
10.08.2025 10:13
Hatay'da deprem sonrası tarihi Uzun Çarşı'nın restorasyonuna başlandı, esnaf prefabrik çarşıda sürecek.

Hatay'da asrın felaketinin ardından hasar alan tarihi Uzun Çarşı'da, restorasyon çalışmaları başladı. Yüzlerce yıl ticaretin kalbi olan Uzun Çarşı esnafı, restorasyon süreci tamamlanana kadar Hatay Valiliği tarafından inşa edilen prefabrik çarşıda ticaretini sürdürecek.

Asrın felaketi olan depremlerde en çok yıkımın olduğu Hatay'da binlerce bina yerle bir olurken tarihi eski yapılarda hasar almıştı. Antakya ilçe merkezinde yer alan ve tarih boyunca ticaretin kalbi olan Uzun Çarşı'da depremde ağır hasar almıştı. Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın liderliğinde kentte yürütülen ihya ve inşa çalışmaları kapsamında tarihi Uzun Çarşı'da enkaz kaldırma çalışmaları hız kazandı. Restorasyon çalışmaları kapsamında yıkımına başlanan çarşı esnafı, Hatay Valiliği tarafından inşa edilen prefabrik çarşıya taşındı.

"Depremde buraların yüzde 50'sine yakın yeri yıkıldı ve devlet artık yeni yüze sahip olması kanaatine vardı"

Uzun Çarşının yıkılmasının üzüntüsünü yaşayan esnaf Salih Keskin, "Antakya Uzun Çarşı Hatay'ın kalbi ve ticaretin attığı yer ve esnafların can damarıdır. Şu an görüyorsunuz çarşımız yok oldu ama devlet bize yeni bir yer verdi. İleride güzel bir yer yaptılar. İnşallah ticareti orada devam ettireceğiz. Burada yıkımlar devam ediyor. Bizde birkaç güne buradan ayrılacağız. Ben 5 yıldır burada esnaflık yapıyordum. Burası tarihi İpek Yolu olarak ticaretin ana hattı diye bilinir. Bunu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz" dedi.

"Uzun çarşı yıkılıp modern ve daha düzgün bir şekilde yapacaklarına inanıyoruz"

Prefabrik çarşıda ticarete devam edeceğini ifade eden esnaf Zekeriya Keleş, "Depremde Uzun Çarşıdaki bazı eski yapılar yıkıldı ve geri kalanlarda bayağı bir hasarlıydı. Uzun çarşının onarılması gerekiyordu. Çarşıda bayağı düzensizlik olmuştu. Hakkımızda hayırlısı bekliyoruz. Bugünde çalışmalar başladı ve söküm işlemleri devam ediyor. Çarşının alt taraflarında kepçeler yıkama başladı. Uzun çarşı bizim için çok şey ifade ediyor. Çocukluğumuzdan beri geldiğimiz, büyüdüğümüz, çalıştığımız, eski hatıralarımızı ve yaşadıklarımızı ifade ediyor. Bu durum aslında bizim için çok zor bir durum, üzülüyoruz. Onarılacak yanı kalmamıştı. Uzun çarşı yıkılıp modern ve daha düzgün bir şekilde yapacaklarına inanıyoruz. Sağ olsun devletimiz çarşı yaptı, biz de şimdilik geçici çarşıda işimizi yapacağız" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

Kaynak: İHA

Uzun Çarşı'da Restorasyon Başladı
