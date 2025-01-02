Uzunköprü Belediyesinden 14 İşçi İşten Çıkarıldı

Yerel

(EDİRNE) - Disk Genel-İş Sendikası Trakya Şube Başkanı Caner Makasçı, Uzunköprü Belediyesi'nden 14 kişinin işten çıkarıldığını söyledi. Makasçı, "27 Aralık 2024 Cuma günü 14 işçi arkadaşımızın iş akitleri feshedildi ve seçimden sonra çıkarılan işçi sayısı 20'yi buldu. Bu çıkarılan işçilerin neye göre kime göre çıkarıldığı da bilinmemekte" dedi.

Disk Genel-İş Sendikası üyeleri, Edirne Atatürk Kültür Merkezi önünde "Atılan işçiler geri alınsın" ve "faşizme karşı omuz omuza" sloganları eşliğinde basın açıklaması yaptı. Açıklamayı okuyan Disk Genel-İş Sendikası Trakya Şube Başkanı Caner Makasçı, 31 Mart yerel seçimlerinden bu yana Uzunköprü Belediyesinden toplamda 20 işçinin çıkarıldığını ifade etti. Makasçı şunları söyledi:

Gelin siz bu düzene karşı, size yakışan gibi davranın

"Geçtiğimiz hafta içerisinde Uzunköprü Belediyesi'nde haksız ve kukusuz bir şekilde zorla emekli edilen ve işten çıkartılan işçilerimizle ilgili basın açıklamamı paylaşacağım. 31 Mart 2024 yerel seçimler sonucunda Ediz Martin, Uzunköprü Belediye Başkanı olarak seçilmiştir. Ancak geçtiğimiz aylarda belediyenin çok borcu olduğu gerekçesi ile maaşlarımızda kesinti yapıldı ve işçi azaltmaya gidileceği herkes tarafından konuşulmaya başlandı.

27 Aralık 2024 Cuma günü 14 işçi arkadaşımızın iş akitleri feshedildi ve seçimden sonra çıkarılan işçi sayısı 20'yi buldu. Bu çıkarılan işçilerin neye göre kime göre çıkarıldığı da bilinmemekte. Performans desek değil, son giren desek o da değil, geriye siyasi tercih kalıyor. Yine EYT yasası ile emeklilik hak eden çalışanlar telefon ile aranarak 'Emekli olun yoksa işten atacağız' dayatması ile karşı karşıya bırakıldı ve zorla emekli edildi. Gelin siz bu düzene karşı, size yakışan gibi davranın ve bu kararınızdan vazgeçin. Yoksa onlardan bir farkınız kalmadığını bilin."