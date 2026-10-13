Uzunköprü'de Gazze ve Doğu Türkistan için bisiklet turu Adalet Meydanı'nda sona erdi - Son Dakika
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Uzunköprü'de Gazze ve Doğu Türkistan için bisiklet turu Adalet Meydanı'nda sona erdi

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Uzunköprü\'de Gazze ve Doğu Türkistan için bisiklet turu Adalet Meydanı\'nda sona erdi
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Uzunköprü'de Gazze ve Doğu Türkistan'daki insanlık dramlarına dikkat çekmek için düzenlenen bisiklet turuna ilçe halkı yoğun katılım gösterdi. Ergene Stadı önünden Adalet Meydanı'na kadar pedal çeviren vatandaşlara Kaymakam Muammer Köken teşekkür etti.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, Gazze ve Doğu Türkistan'da yaşanan insanlık dramlarına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen bisiklet turunda vatandaşlar, "Pedallar mazlumlar için" sloganıyla pedal çevirdi.

Ergene Stadı önünde başlayan "Gazze ve Doğu Türkistan bisiklet turu", ilçe halkının katılımıyla gerçekleştirildi. Bisikletleri ve kasklarıyla toplanma alanında bir araya gelen vatandaşlar, mazlum coğrafyalarda yaşananlara dikkat çekmek ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla pedal çevirdi.

Kortej Adalet Meydanı'nda sona erdi

Ergene Stadı önünden hareket eden bisiklet korteji, belirlenen güzergah boyunca ilerleyerek Adalet Meydanı'na ulaştı. Katılımcılar, Gazze ve Doğu Türkistan başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan insanlık dramlarının sona ermesi ve barışın sağlanması çağrısında bulundu.

Kaymakam Köken'den teşekkür

Etkinlik sonunda konuşan Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken, organizasyona katılan vatandaşların gösterdiği duyarlılığın önemine dikkat çekti.

Köken, "Bugün burada, dünyanın farklı coğrafyalarında, özellikle Gazze ve Doğu Türkistan'da zulüm gören, hakları gasp edilen mazlum kardeşlerimizin sesini duyurmak için pedal çevirdik. Uzunköprülü hemşehrilerimizin gösterdiği bu duyarlılık, vicdanın ve insanlığın sınır tanımadığının en güzel göstergesidir. Dualarımızla ve yüreğimizle her zaman mazlumların yanındayız. Bu anlamlı organizasyona katılan, emeği geçen ve pedal çevirerek sesimize ses katan tüm vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Bisiklet turu, mazlum coğrafyalarda yaşanan acıların sona ermesi ve barışın hakim olması temennileriyle tamamlandı.

Kaynak: İHA
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