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Uzunköprü'de kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü - Son Dakika
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Uzunköprü'de kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, ilçeye bağlı Süleymaniye köyünü beyaza bürüdü. Hava sıcaklığının eksi 2 dereceye kadar düştüğü Uzunköprü ilçesinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Vatandaşlar kar yağışının keyfini çıkarırken, sürücüler ise dikkatli olmaları konusunda yetkililer tarafından uyarıldı.

21.01.2024 - 01:53,  Güncelleme: 02:07
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Uzunköprü'de kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü

EDİRNE - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, ilçeye bağlı Süleymaniye köyünü beyaza bürüdü.

Hava sıcaklığının eksi 2 dereceye kadar düştüğü Uzunköprü ilçesinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. İlçenin yüksek kesimleri ve Süleymaniye köyünü beyaza büründü. Vatandaşlar kar yağışının keyfini çıkarırken, sürücüler ise dikkatli olmaları konusunda yetkililer tarafından uyarıldı. Kar yağışının ardından yolların buzlu ve kaygan hale gelebileceği göz önüne alınarak, güvenli sürüş için gerekli tedbirlerin alınması önem arz ettiği belirtildi.

Uzunköprü\'de kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Uzunköprü'de kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü - Son Dakika
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