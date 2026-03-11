Vahap Seçer: Bu Dönemler Birbirimizi Köşeye Sıkıştırma, Derdest Etme Dönemleri Değildir - Son Dakika
Vahap Seçer: Bu Dönemler Birbirimizi Köşeye Sıkıştırma, Derdest Etme Dönemleri Değildir

11.03.2026 23:42  Güncelleme: 00:39
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Ortadoğu'daki savaşların gölgesinde birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti. İftar programında yaptığı konuşmada toplumun sorunlarına da değinerek, bu dönemde siyasi kavgaların bir kenara bırakılması gerektiğini vurguladı.

(MERSİN) - Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Ortadoğu'da yaşanan savaşlara dikkat çekerek, "Savaş rüzgarlarının estiği bu ortamlarda milletimizin, 86 milyonun birliği, beraberliği çok önemli. Bu dönemler siyasi kavga yapma dönemi değildir. Birbirimizi köşeye sıkıştırma, bileğimizi bükme, derdest etme dönemleri değildir. Bu dönemler ülkemizde birliği beraberliği en zirveye çıkartan, insan sevgisini, ülke sevgisini, millet sevgisini yücelten dönemlerdir" dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, belediyenin özel kalem müdürünün gözaltına alındığı operasyonun ardından Mut ilçesinde yurttaşlarla iftarda buluştu.

İftar programına Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer'in yanısıra Mut Belediye Başkanı Murat Orhan, CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış ve CHP Mersin İl Başkanı Koral Ömür de katıldı.

İftar öncesinde yurttaşlara seslenen Başkan Seçer, her gün bir ilçede iftar programı düzenleyerek yurttaşlarla bir araya geldiklerini, aynı sofrayı paylaştıklarını ifade etti.

"Bu Ramazan gününde, birlik, beraberlik vurgusunu bir kez daha yapma ihtiyacı duydum" diyen Vahap Seçer şunları söyledi:"

"Allah bize, tüm milletimize, ülkemize güç versin, birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin, moralimizi hep yukarda tutsun. Günümüz dünyasında sadece ailelerin yaşamı zor değil. İnsanların başına gelen münferit olaylardan dolayı yaşamı zor değil. Bir taraftan aile sorunları, bir taraftan yaptıkları işle ya da işyeriyle ilgili sorunlar, bir taraftan ülkenin sorunları. Hayat pahalılığı, sağlık sistemindeki sorunlar, tarımdaki sorunlar. Ortam savaş ortamı. Ortadoğu'daki gelişmeler. Yani sorunlar hep var. Biz de bunları çözmeye, bunlarla baş etmeye, bir millet olarak uğraşı veriyoruz. Bu nedenle savaş rüzgarlarının estiği bu ortamlarda milletimizin, 86 milyonun birliği, beraberliği çok önemli. Bu dönemler siyasi kavga yapma dönemi değildir. Birbirimizi köşeye sıkıştırma, bileğimizi bükme, derdest etme dönemleri değildir. Bu dönemler ülkemizde birliği beraberliği en zirveye çıkartan, insan sevgisini, ülke sevgisini, millet sevgisini yücelten dönemlerdir."

İyi Partili Mut Belediye Başkanı Murat Orhan da, Vahap Seçer'in, oyunu en çok artıran Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunu belirterek "Öncelikle şunu net olarak ifade etmek istiyorum: Doğru duvar yıkılmaz. Ben başka bir partinin belediye başkanıyım. Ama şunu net olarak ifade ediyorum. Herkes de bilir. Vahap Başkanımızın en önemli özelliği adil bir şekilde hizmet etmeye çalışır. Adillikten ve hakkaniyetten taviz vermemiştir" dedi.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış da "Vahap Seçer 13 ilçeye ayrım yapmaksızın, eşit, adil hizmetler götürerek Türkiye'de birinci parti olmamızı sağlayan en büyük desteklerden birini Mersin'den vermiştir" dedi.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

