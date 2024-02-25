Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Erdemli ve Kargıpınarı Seçim Koordinasyon Merkezleri Açtı

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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'in Erdemli ve Kargıpınarı Seçim Koordinasyon Merkezleri açıldı. Açılışta kent halkına seslenen Başkan Seçer, "Biz Kargıpınarı'nı önemsiyoruz, Erdemli halkını seviyoruz. Kentimizde ne var, hangi gruplar var bizden beklentileri ne biliyoruz. Biz hizmet yaparken yurttaşın kimliğini, siyasi bakışını, siyasi düşüncesini görmeyiz. Ama biz Cumhuriyet Halk Partiliyiz. Bizim yolumuz belli. Bizim yolumuz, Atatürk'ün yolu. Onun peşinden gideceğiz" dedi.

CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve mevcut Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'in Erdemli ve Kargıpınarı Seçim Koordinasyon Merkezleri açıldı. Açılışlara Başkan Seçer'in yanı sıra CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, CHP Mersin İl Başkanı Koral Ömür, CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı İzzet Kırılmaz, CHP Erdemli Belediye Başkan Adayı Mehmet Mavi, CHP Erdemli İlçe Başkanı Ahmet Dursen Şahin, il ve ilçe örgütlerinin yöneticileri, partililer ve Erdemli halkı katıldı.

Kargıpınarı'ndaki açılışta konuşan Başkan Seçer, Kargıpınarı halkının kararını 'Hizmet İttifakı'ndan yana kullandığını belirterek, şunları söyledi:

"BİZİM YOLUMUZ ATATÜRK'ÜN YOLU"

"Çünkü Kargıpınarı Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden 5 yıl boyunca hizmet aldı. 5 yıllık hizmeti gören Kargıpınarı halkı kararını zaten verdi. 'Başkanımızı bırakmayacağız, Başkanımızla devam edeceğiz, hizmetleri almaya devam edeceğiz' dedi. Biz Kargıpınarı'nı önemsiyoruz, Erdemli halkını seviyoruz. Kentimizde ne var, hangi gruplar var bizden beklentileri ne biliyoruz. Biz hizmet yaparken yurttaşın kimliğini, siyasi bakışını, siyasi düşüncesini görmeyiz. Ama biz Cumhuriyet Halk Partiliyiz. Bizim yolumuz belli. Bizim yolumuz Atatürk'ün yolu, onun peşinden gideceğiz."

Daha sonra Erdemli Seçim Koordinasyon Merkezi'nde konuşan Seçer, hizmet süreleri boyunca, gelişen ve büyüyen Erdemli'ye önemli hizmetler yaptıklarını söyleyerek, şunları kaydetti:

"5 yıldır emek ettik, gecemizi gündüzümüze kattık, yurttaşlarımızın her ihtiyacına koştuk. 5 yılda 161 bin ton asfalt kullandık. Erdemli bunu hak ediyor. Önceden arabalar ayda bir rot değiştiriyordu, lastik kırıyordu, çukurlara giriyordu, şimdi yağ gibi gidiyor. 2020 yılında Mergin köprüsünü hizmetinize açtım. Elli yıllık hikaye tarih oldu."

2021 yılında hizmete açılan Lamos Köprüsü hakkında bir Belediye Meclis üyesinin kendisine teşekkür ettiğinden söz eden Seçer, siyasetin nezaket içerisinde yapılmasının çok önemli olduğuna vurgu yaptı. Seçer, şöyle konuştu:

"Memlekete hizmet eden, taş üstüne taş koyan herkesten Allah razı olsun. Ben hayatım boyunca kimseye öykünmedim, kimseyi kıskanmadım. Ben buyum, kimliğim bu, düşüncem bu, tavrım bu. Ama kendi içimde en iyisi olmaya çalışırım. Kimseyle bir yarışım yok. Yarışım, mücadelem kendimle. Başarılı insanı da takdir ederim. Siyaset böyle yapılmalı. Siyasette asalet, nezaket önemlidir. Birbirimize kibar davranacağız. Meclis üyesi kardeşimiz 'Vahap Başkan teşekkür ediyorum. Bu köprüyü bitirmek sana nasip oldu' dedi ve biz Lamos Köprüsü'nü 2021 yılında Erdemlililerin hizmetini açtık. Hayırlı uğurlu olsun."

Yurttaşlara sundukları hizmetlerde hiçbir ayrım yapmadıklarının altını çizen Seçer, şöyle devam etti:

"Hizmetin partisi olmaz. Asaletli bir siyasetçi, özellikle bir belediye başkanı, ideolojik düşünmez. Biz belediye yönetimine geldik, ayrımcılığı yerin yedi kat dibine gömdük. Ben ya da herhangi bir kimse, AK Parti'nin görüşlerini beğenmeyebilir ama AK Partili yurttaşlardan neden nefret edeyim? ya da bir başka partiliysem CHP'li seçmenlerden neden nefret edeyim? Onları neden hizmetsizliğe mahkum edeyim. Bu yakışır mı? Ben AK Parti'nin görüşünü benimsemiyor olabilirim ama AK Partili yurttaşlarımı da tüm sağ partiye mensup yurttaşlarımı da seviyorum.

Biz şimdiye kadar tüm ilçelerimize fide fidan, sulama borusu, hayvancılık desteği verdik. 'Hadi gel köyümüze destek verelim' projesi kapsamında toplam 240 işletme kurduk. Sulama kooperatiflerinin güneş enerji santralleri projelerinde destek vereceğiz. Onların elektrik faturalarına ödediği parayı ortadan kaldırarak rahat bir nefes almasını sağlayacağız. Bu yeni dönemde yapacağımız en önemli tarımsal destek."

Yol yapım çalışmalarının hız kesmeden devam edeceğine dikkat çeken Seçer, Büyükşehir ekiplerinin şu anda Erdemli Erdemoğlu Bulvarı, Sabahattin Çakmakoğlu Caddesi ve Şehit Üsteğmen Caddesinde sürdürdükleri çalışmaların sonuna geldiklerini söyledi. Seçer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"MERSİN BÜYÜKŞEHİR GÖZ BOYAMAK İÇİN İŞ YAPMAZ"

"Biz yol yaparken üstünkörü yapmıyoruz. Bu caddelerde içme suyu şebekelerini değiştirdik. Altyapınızı tamamen yenileştirdik, ondan sonra üst yapınızı yaptık. Mersin Büyükşehir Belediyesi yaparsa en iyisini, en kalitelisini yapar. Mersin Büyükşehir kötü, günü kurtarmak, oy, göz boyamak için iş yapmaz. Yolun altyapısını yapar, sonra yolun kendisini yapar. Bizim yaptığımız imalatlar sağlam ve düzgündür."

Erdemli'de otogar sorunun Erdemli Belediyesi'nin yer tahsisi yapmadığı için devam ettiğini kaydeden Seçer, "Bir türlü anlaşamadık. Neyse artık Mavi Başkan var. Mavi başkana diyeceğiz ki 'Başkanım Mersin Büyükşehir Belediyesi, Erdemli Belediyesi iş birliği yapsınlar. Erdemlililere yaraşır bir otogar yapalım.' Bu iş böyle uyum içerisinde olur. Bu size sözümdür. Arsa problemi çözülür çözülmez bir yıl içerisinde hizmetinizi sunacağız" diye konuştu.

Limonlu'da İller Bankası'nın yaptığı kanalizasyonun çöktüğünü söyleyen Seçer, konuya ilişkin şu bilgileri verdi:

"Biz bunu yeniden ayağa kaldıracağız. O bölgedeki vatandaşlarıma sözümdür; Limonlu'da kanalizasyon sorununu ortadan kaldıracağız. Mevcut arıtmamıza yeni kanalizasyon hattımızı bağlayacağız. Yine Tömük ve Arpaçbahşiş kanalizasyon hattı, Kızkalesi derin deniz deşarjını yapacağız. Toplam tamamladığımız, devam eden, planladığımız; 1 milyar 687 milyon TL tutarında proje var. Tömük'ün altyapı yatırımları çok pahalı. Onun için mutlaka kredi bulmamız lazım. 17 milyon avroluk yatırım yani 5 milyar liradan fazla bir para. Bu para bu bölgenin tamamına yetecek şekilde. Söz veriyorum, Tömük'ün en kısa sürede temelini atacağız. Ardından da Limonlu'nun bütün çalışmalarını başlatacağız."

Kentin her noktasıyla ilgili sorunlara hakim olduğunu vurgulayan Seçer, "Bu memleket bizim. Çocuklarımız, geleceğimiz, ülkemiz için, Atatürk'ün kemiklerini sızlatmamak için çalışacağız. Hep beraber çalışacağız. Biz büyük bir milletiz, biz biriz, beraberiz" dedi.

Seçer, yaptığı hizmetlerden memnun olan yurttaşlara da şöyle seslendi:

"Yerel seçimlere gidiyoruz, partinize saygı duyuyorum ama 31 Mart'ta Mersin Büyükşehir'de Hizmet İttifakı'na oy verin. Mersinliler ahde vefayı bilir. Mavi Başkanımız 'Büyükşehir Belediye Başkanımızın 5 yıllık deneyimi ile onun bana vereceği destek ile Erdemliye hizmet etmek istiyorum' diyor. Erdemli'de Mehmet Mavi, Mersin'de Vahap Seçer."

CHP Erdemli Belediye Başkan Adayı Mehmet Mavi de 31 Mart'ta sloganlarının 'Mersin'de Vahap Başkan, Erdemli'de Mavi Başkan' olduğunu kaydederek, şunları dile getirdi:

"Ne ben yalnızım, ne siz yalnızsınız. Erdemli 152 bin kişiyle yeni bir dönemeçte. Gün hesapların günü değil, geçmiş kırgınlıkların, dargınlıkların günü değil. Gün yaşadıklarımızın farkında olma günü. Layık olmadıklarımıza 'dur' demek için kenetlenme günü. İşsizliğe son vereceğiz, yoksulluğa ve yolsuzluğa son vermek için geliyoruz."