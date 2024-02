Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tarsus\'ta ziyaretlerine devam etti

Yerel

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, sık sık gerçekleştirdiği esnaf ve vatandaş ziyaretlerini Tarsus ilçesiyle sürdürdü.

Başkan Seçer'e Tarsus ziyaretinde, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tarsus Belediye Başkan Adayı Ali Boltaç, CHP Tarsus İlçe Başkanı Selahattin Şahin, Tarsus İlçe Kadın Kolları Başkanı Belda Boroğlu, Tarsus İlçe Gençlik Kolları Başkanı Oğuz Can İlk, il ve ilçe yöneticileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve Büyükşehir bürokratları eşlik etti.

İlk olarak Yarenlik Alanı'nda esnafı ziyaret eden Seçer, gezisi boyunca Tarsus halkının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Tarsuslu yurttaşlar Başkan Seçer'in sık sık halkla bir araya gelmesinden mutluluk duyduklarını belirterek gelecek dönemde de Seçer'i başkan olarak görmek istediklerini söyledi. Yarenlik Alanı'ndaki gezisinin ardından Tarsu AVM'ye giden Seçer, burada özellikle gençler tarafından coşkuyla karşılandı. Seçer'in gençlerin yanında bir başkan olduğunu dile getiren gençler, ilk oylarını da Başkan Seçer'e vereceklerini vurguladı.

SEÇER: "UYUM İÇERİSİNDE OLURSAK ÇOK DAHA KALİTELİ VE GÜZEL HİZMETLER GERÇEKLEŞİR"

Gezisiyle ilgili gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Seçer, CHP Tarsus Belediye Başkan Adayı Ali Boltaç ile geride kalan 5 yıllık hizmet dönemi içerisinde Büyükşehir Belediye Meclisi çatısı altında tüm ilçeler için birlikte hizmetlere imza attıklarını belirtti. Seçer, "Kendisi de doğrulayacaktır ki, biz hiçbir ilçenin belediye başkanının partisini gözetmeden, hep iş birliği içerisinde olmaya çalıştık. O ilçemize, hem ilçe Belediye Başkanı hem Büyükşehir Belediye Başkanı uyum içerisinde olursa çok daha kaliteli, çok daha güzel hizmetler gideceğini ifade etmeye çalıştık. Böyle de yaptık" dedi.

Bu düşüncelerinde vatandaşların mağduriyet yaşamamasını öncelik saydıklarını dile getiren Seçer, 31 Mart 2024 seçimleri sonrasında da yine anlayış ile Mersin halkına hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi. Seçer, "İş birliği, koordinasyon, eşgüdüm muazzam bir şey ve işimizi kolaylaştırır. Koordineli bir şekilde, iş birliği ile gücünüzü birleştirerek hizmetleri daha seri ve daha çabuk yaparsınız" diye konuştu.

"TARSUS'A BİR VİZYON ORTAYA KOYMAK LAZIM"

Tarsus'un gelişmeye çok açık tarihi bir kent olmasının yanı sıra ekonomisinin de geçmiş yıllarda Türkiye'de öne çıkmış şehirlerden biri olduğunu kaydeden Seçer, "Verimli tarım arazileri, 30-40 yıl öncenin saygın fabrikaları ve firmaları hep buradaydı. Doğal olarak çağ, şartlar ve ekonomi değişiyor, onlar farklı bir duruma evrildi. Ama Tarsus'un yeni dönemde, 2024 yılında bugünün koşullarına göre de kendini yenilemesi lazım. Bu; yol, kaldırım ya da rutin belediyecilik hizmetleri yapmakla olacak işler değil. Buraya bir vizyon ortaya koymak lazım" dedi.

Tarsus Üniversitesi, yeni açılan organize sanayi bölgeleri ve havaalanı dolayısıyla kent nüfusunun arttığını, bu nüfusun da sosyoekonomik ve sosyokültürel farklılıklar yarattığına dikkat çeken Seçer, "Türkiye'nin her tarafından farklı kültürler ve farklı bölgelerden öğrenciler geliyor, burada yaşıyor. Buranın deseni değişmeye başlıyor. Bunu görüp, buna göre yatırımlar yapmamız lazım" ifadelerini kullandı.

CHP Tarsus Belediye Başkan Adayı Ali Boltaç'ın seçimleri kazanacağına inandığını ve yeni dönemde kendisi ile uyum içerisinde çalışmalar sürdüreceklerini dile getiren Seçer, "Tarsuslular 'Akşam olduğu zaman Tarsus'ta hayat bitiyor' diyor. Ama Mersin merkeze gelin sahil cıvıl cıvıl, kalabalık, insanlar kendini sahile atıyor. Akşam burada herkes kendini evine kapatıyor. Bunlar iş birliği ile olur. Aynı bakış açısı ile olur. Bunlar son derece önemli. Ben, Ali Boltaç ile ikinci 5 yılımda Tarsus'a çok güzel hizmetler yapabileceğimi görüyorum. Bunun sözünü de Tarsus halkına buradan veriyorum. Çok süratli, iş birliği içerisinde, yardımcı olarak, vatandaşın memnuniyetini artırıp mağduriyetini ortadan kaldırarak beraber yapamayacağımız hizmet, açamayacağımız kapı yok" dedi.

"TARSUS'TA TARİHİ BİR OY ORANIYLA SEÇİLECEĞİZ"

Tarsus'ta yapmış olduğu gezide Tarsusluların kendisine olan güvenini de gözlemleme fırsatı yakaladığını aktaran Seçer, "Tarsus halkının desteği tam, güveni tam. Tarsus'ta çok tarihi bir oy oranıyla seçileceğiz. Bunun da altını çizmek istiyorum. Tarsuslu hemşehrilerime güveniyorum. Çünkü onlar bizi seviyor, sayıyor. Bizim başarımız onlar için onur kaynağı oluyor. Biz onlar için onur kaynağı olmaya ikinci 5 yılda devam edeceğiz" diye konuştu.

"TARSUS'A ÖZEL BİR VİZYON ORTAYA KOYACAĞIZ. TARSUS BUNU ÇOKTAN HAK ETTİ"

5 yıllık Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevi esnasında Mersin halkının tamamına dokunduklarının altını çizen Başkan Seçer, sözlerini şöyle tamamladı:

"Herkese dokunduk, her haneye girdik. Birine sosyal politikalarla, bir diğerine yolunu yaparak, bir diğerine eğitim desteği ile bir diğerine ise tarımsal destekle girdik ama her haneye girdik. Her kesime, her yaşa, her cinsiyete, her sosyoekonomik yapıya dokunduk. Belediyecilik tam da budur. Bu anlayışımız devam edecek. Ama Tarsus'a özel bir vizyon ortaya koyacağız. Tarsus bunu çoktan hak etti."

BOLTAÇ: "KÜLTÜRDE, SANATTA, SPORDA KENTİN ÖNÜNÜ AÇACAĞIZ"

CHP Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç ise seçim çalışmaları esnasında sokaklarda alnı açık başı dik olarak gezmelerini, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in 5 yıllık hizmetlerine borçlu olduklarını söyledi. Boltaç, "Başkanımız hiçbir ayrım yapmadan, hiçbir kişiyi bir diğerinden ayırmadan her sürecinde yanında oldu ve olmaya da devam ediyor. Biz Tarsus'ta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer ile birlikte koordineli, uyumlu bir çalışma sergileyeceğiz. Burada sosyokültürel, ekonomik ve turizm anlamında Tarsus'un 30-40 sene önce olduğu gibi kimliğini Tarsus'a tekrardan kazandıracağız. Ekonomide çarklar işleyecek. Kültürde, sanatta, sporda kentin önünü açacağız ve 7/24 yaşayan bir Tarsus vaat ediyoruz. İnşallah büyük başkanımızla birlikte bunların hepsini Tarsus'a sunacağız" dedi.