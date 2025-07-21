Vahap Seçer, TBB Başkan Vekili Seçildi - Son Dakika
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Vahap Seçer, TBB Başkan Vekili Seçildi

Vahap Seçer, TBB Başkan Vekili Seçildi
21.07.2025 11:01  Güncelleme: 11:02
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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Toplantısı'nda yapılan oylamada en fazla oy alarak Başkan Vekili seçildi. Seçime Bilecik'i temsilen Başkan Yardımcısı Yaşar Külhan katıldı.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Meclis Toplantısında yapılan oylamada Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer en fazla oyu alarak Birlik Başkan Vekili seçilirken, seçime Bilecik Belediyesini temsilen Başkan Yardımcısı Yaşar Külhan katıldı.

Birlik Başkan Vekilliği için Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç aday gösterildi. 864 üyeden oluşan Birlik Meclisinde, Başkan Vekili seçimi üç turda tamamlandı. İlk turda Vahap Seçer 457, Ahmet Metin Genç 252 oy aldı. Seçimin ilk turunda adaylar üye tam sayısının üçte ikisi olan 576 oyu alamadığı için ikinci tura geçildi. Bu turda Seçer 456, Genç 218 oy aldı. Yapılan seçimlerin üçüncü turunda 453 Meclis Üyesinin oyunu alan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer Birlik Başkan Vekili seçildi. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç ise 199 oy aldı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer en fazla oyu alarak Birlik Başkan Vekili seçildi. Seçimlere Bilecik'i temsilen Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Külhan katıldı. Bilecik Belediyesi, Başkan Vekili olarak seçilen Vahap Seçer'i tebrik ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Külhan'ın katılımı, şehrin yerel yönetim düzeyindeki temsilini güçlendirirken, Türkiye genelindeki belediyelerle olan iş birliği olanaklarını da artırması bekleniyor. - BİLECİK

Kaynak: İHA

bilecik, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vahap Seçer, TBB Başkan Vekili Seçildi - Son Dakika

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