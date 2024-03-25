Vahap Seçer: Mersin\'den tüm Türkiye\'ye en yüksek halk desteğini ilan edeceğiz

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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Vahap Seçer, 31 Mart'ta Anamur'dan Tarsus'a kadar 13 ilçede, kendilerine bugüne kadar oy vermemiş herkesin oyunu alacaklarını belirterek, "Büyükşehir seçimleri içerisinde en yüksek halk desteğini Mersin'den tüm Türkiye ilan edeceğiz. Birleşe birleşe kazanacağız. Bu ülkeyi satan değil, bu ülkeyi ihya eden zihniyetin sahibiyiz biz" dedi.

Vahap Seçer, Toroslar'ın Demirtaş Mahallesi'nde Halk Buluşması düzenledi, CHP Demirtaş Mahallesi SKM'yi açtı. Başkan Seçer'e, CHP Toroslar Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Yıldız da eşlik etti. Seçer, burada yapıtğı konuşmada, şunları kaydetti:

"Çocuklarla, kadınlarla, emekçilerle, Mersinlilerle gurur duyuyorum. Gittiğimiz her yerde vatandaşlar bağrına basıyor. Yarım saatlik toplantılar bir saate çıktı. Halkımız bize inanmış, halkımız bize güvenmiş. Halk; 'Başkan 5 yıldır boş konuşmadı. Başkan 5 yıldır yan gelip yatmadı. Başkan halk için çalıştı. Onun için bağrımıza basıyoruz' diyorlar. Yurttaşlar, 'Vahap Seçer gelecek; Mersin'de adaletsizlik ve ayrımcılık bitecek, kardeş kavgası olmayacak, barış, huzur ve kardeşlik olacak' dedi. Bize güvendi. Çalışıyoruz, azmediyoruz alın teri döküyoruz. Tabii ki kazanacağız. Tüyü bitmemiş yetimin hakkına tenezzül etmedik, onun hakkını kendimizden öte verdik. Çocukla, kadınla beraber olduk, mazlumun, fakirin fukaranın, hastanın yanında olduk. Acısı olanla acı duyduk, mutlu olanla mutlu olduk. Biz halktan biriyiz, halkı sevdik, halka hizmet ettik."

Mersin'de yaşayan her yurttaşın hiçbir ayrım olmadan Büyükşehir'den hizmet aldığını belirten Seçer, ayrımcılığı toprağın yedi kat dibine gömdüklerini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"BİRLEŞE BİRLEŞE KAZANACAĞIZ"

"Bu memlekette Büyükşehir arabalarının uğramadığı sokaklara biz uğradık, Büyükşehir çalışanlarının çalmadığı kapıları bizler çaldık. O sokaklardan Büyükşehir'in arabaları eksik olmadı. Yolunu yaptı, fakirin fukaranın destekçisi oldu. Pandemide, depremde Büyükşehir vardı. Her türlü sıkıntıda Büyükşehir vardı. Hep çalıştık, biz kardeşliği pekiştirdik. Burada çok badireler atlattık, çok üzerimize gelindi. Çok haksızlıklar geldi ama dik durduk, eğilmedik bugünlere geldik. Büyükşehir seçimleri içerisinde en yüksek halk desteğini Mersin'den tüm Türkiye'ye ilan edeceğiz. Bunları sizlerin sayesinde yapacağız. Birleşe birleşe kazanacağız. Bir olacağız, birlik olacağız, iri olacağız, diri olacağız, taş olacağız, başaracağız. Biz bu ülke için çalışıyoruz. Bu ülkeyi satan değil, bu ülkeyi ihya eden zihniyetin sahibiyiz biz."

Kentin her bölgesinde insanlar daha iyi olanaklar içerisinde yaşasın diye çalıştıklarını ve çalışmaya da devam edeceklerini belirten Seçer, şunları aktardı:

"Eğitime önem verdik, 'Eğitimde fırsat eşitliği' dedik. 27 noktada eğitim merkezi açtık. Gelir durumu düşük olan yurttaşın çocuğu da iyi eğitim alsın istedik. Sosyal belediyecilik budur. Biz ezber bozduk. Hangi siyasi görüş, mahalle, etnik yapıdan, mezhepten olursa olsun herkesi kucakladık. Herkes bizim yurttaşımızdır dedik. 'Hiç kimse belediyenin gücünü arkasında hissetmeden bu memlekette yaşamasın' dedik."

Sahilde daha önce restoran olan yeri öğrenciler için okuma salonuna çevirdiklerini söyleyen Seçer, şu bilgileri verdi:

"SAHİLLERİ RANTA DEĞİL HALKA AÇTIK"

"Bunlar ranta alışmış. 'Devletin gücü elimizde. Belediyemizin gücü elimizde. Bütün imkanlar elimizde, eşe dosta yedirelim peşkeş çekelim. Sahilin en güzel noktalarını onlara verelim. Lokanta kursunlar, tesis kursunlar, paralarına para katsınlar.' Vahap Başkan'ınız sahilleri ranta değil halka açtı. Çocuklara dünyanın en güzel okuma salonunu açtık."

Başkan Seçer, 5 yıldır Mersin'e hizmet verirken yurttaşların hakkını öncelediklerini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"31 MART GECESİ ZAFER BİZİMDİR"

"5 yıldır dik durduk. Sizlerin hakkını savunduk. Bu memleket ranta kurban gitmesin dedik. Birilerinin cebine tüyü bitmemiş yetimin hakkı girmesin istedik. Abdurrahman Yıldız Toroslar'a yıldız gibi doğacak. Buna inanıyorum, Abdurrahman Yıldız'a güveniyorum. İşimiz, gücümüz, aklımız fikrimiz Mersin. Hizmet için çalışmaya devam edeceğiz. Sizlerin sevgisi, sizlerin teşekkürü sizlerin duası bize dünya malına değer. Sizlere güveniyoruz ve inanıyoruz. 31 Mart gecesi zafer bizimdir."

CHP Toroslar Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Yıldız ise konuşmasında Torosların demografik yapısının çeşitliliğine vurgu yaptı. Alanın oldukça kalabalık olmasına dikkati çeken Yıldız, şunları dile getirdi:

"TOROSLAR'DA YENİ BİR YAŞAM BAŞLAYACAK"

"Buradaki iradeden anlaşılıyor; önümüzdeki Pazar günü Toroslar'da yeni bir yaşam başlayacak. Çok ciddi projelerimiz var ama bir gücümüz daha var; Mersin'de Büyükşehir Belediyemiz ve Başkanımız Vahap Seçer var. Pazartesi gününden itibaren Vahap Seçer Başkanımızın çok büyük bir farkla seçimi kazanacağı belli. Şimdi yapmamız gereken Büyükşehir'in gücünü Toroslar'ın gücüyle birleştirecek olan Toroslar Belediyesi'ni de CHP Belediyesi yapmak."