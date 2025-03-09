Vakıf İftarında Birlik ve Beraberlik

Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı üyeleri, bu yıl 6.'sı düzenlenen geleneksel iftar programında bir araya geldi.

Fatih sultan Mehmet Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı tarafından bu yıl 6.'sı düzenlenen iftar programına Vakfın Genel Başkanı Coşkun Şahin, Genel Başkan Yardımcısı İlhan Zafer, AK Parti Kayseri İl Başkan Yardımcısı Ahmet Yurtlu ile vakıf üyeleri katıldı. Programda konuşan Vakıf Genel Başkan Yardımcısı İlhan Zafer; "Vakfımız; geçmişten geleceğe köprü olma sloganıyla yola çıkmış, kısa sürede önemli hizmetlere imza atmış bir kuruluş haline gelmiştir" diyerek Ramazan ayının huzur ve bereket getirmesini diledi.

Fatih sultan Mehmet Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı Genel Başkanı Coşkun Şahin ise konuşmasında; "Vakfımız gerçekten hem insani yardımlar anlamında hem de ilmi faaliyetlerle bir nebze halkımıza dokunmaya çalışıyor. Ecdadımız Fatih Sultan Mehmet Han'ı örnek alarak bu yola çıktık 6 sene önce. Allah'a hamt olsun onun bereketiyle 17 temsilciliğimizle faaliyetlerimize devam etmekteyiz. İnsani yardımlar anlamında hem yurt içinde hem yurt dışında önemli faaliyetler yaptık, emeği geçenlere teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ