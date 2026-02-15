Esra Nur Pervan

(TRABZON) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen VakıfBank 46'ıncı Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu koşuldu. Maratonu erkeklerde Ali Kaya, kadınlarda Nursena Çeto kazandı.

Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü dolayısıyla, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen ve Trabzon Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Atletizm Federasyonu'nun da desteklediği VakıfBank 46. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu, "Koş Dünyaya Nefes Ol" sloganıyla bugün koşuldu.

Yarışlar kapsamında ilk olarak Şehit Asteğmen Coşkun Davulcu Üst Geçidi altından halk koşusu başladı. Ardından 10 kilometre ve 21 kilometre Yarı Maraton koşusu ile VakıfBank 46'ıncı Uluslararası Yarı Maratonu yapıldı.

VakıfBank 46'ıncı Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu'nun startını Trabzon Valisi Tahir Şahin, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, DOKA Genel Sekreteri Kemal Akpınar, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi birlikte verdi.

Trabzon Valisi Tahir Şahin, gelen sporculara başarılar dileyerek, "Değerli hemşerilerim dünyanın her yerinden erişilebilen, dünyanın 41 ülkesinden koşmaya gelen kıymetli sporculara şehrimize hoş geldiniz, turizm şehrine hoş geldiniz, spor şehrine hoş geldiniz diyorum. Sağlıklı bir maraton güzel bir maraton diliyorum" dedi.

"Organizasyona 41 ülkeden 2 bin 936 sporcu iştirak ediyor"

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de tarih, kültür, sanat birçok özelliği, güzelliği olan Trabzon'un aynı zamanda bir spor şehri olduğunu söyleyerek, şunları kaydetti:

"Sporun bütün branşlarının, bütün disiplinlerinin eş zamanlı icra edilebildiği bir şehiriz. Ama aynı zamanda bir olimpiyat şehriyiz. Şu anda da 46. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonunu icra ediyoruz. 46 kez bu şehrin başarıyla bir hakkın bir organizasyonu ifa edebilmiş, onun mutluluğunu yaşıyoruz. Hedefimiz 50. yılda tam maraton. Biliyorsunuz İstanbul'da tam maratonumuz var, Anadolu'da İstanbul'dan sonra tek maraton, Trabzon Maratonu. 50. yılda tam maratona dönüştürmek istiyoruz. Bunun verileri var. Bugünkü katılım hem ülke bazında hem sporcu bazında bizi buna motive ediyor. Şu anda bu organizasyona 41 değişik ülkeden 2 bin 936 sporcu iştirak ediyor. Bunu çok kıymetli buluyoruz. ve her yıl artıyor. Geçen yıl 21 ülke sporcusu vardı. Bu sene hemen hemen iki katına çıktı. O nedenle inşallah tam maratona dönüştürmek için adım atıyoruz. Ama aynı zamanda 'Koş Dünyaya Nefes Ol' hedef cümlemizle, mottomuzla da dünyamızın şu anda kaotik bir süreçten geçtiğini düşünürsek bu hedef cümleyle de beraber sporun birleştirici gücüyle sadece yarışma değil bu, bütün ülke sporcuları geliyorlar, burada tanışıyorlar, kaynaşıyorlar, güzel anlar, güzel anılar biriktiriyorlar. Sporun bu birleştirici gücüyle de dünya barışına katkı sağladığımızı düşünüyoruz. Aynı zamanda gençlerin hem ruh sağlığı hem beden sağlığına da sporla beraber ciddi katkı sağladığımızı düşünüyorum. Katılan katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum."