Vakıflar, Berat Kandili'nde İkramda Bulundu - Son Dakika
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Yerel

Vakıflar, Berat Kandili'nde İkramda Bulundu

Vakıflar, Berat Kandili\'nde İkramda Bulundu

Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Berat Kandili'nde 6 ilde camilerde salep ve simit ikram etti.

13.02.2025 22:17
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Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü başta Bitlis olmak üzere Hakkari, Muş, Siirt, Şırnak ve Van'da Berat Kandili dolayısıyla programlar düzenledi.

Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan 6 ilde belirlenen camilerde vatandaşlara sıcak salep ve kandil simidi ikramında bulundu.

Bitlis Vakıflar Bölge Müdürü Ali Osman Ayan, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında, "Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü olarak Beraat Kandilini halkımızla birlikte idrak etmek amacıyla anlamlı kutlamak programları düzenledik" dedi.

"Bu özel geceyi, sadece bir ibadet fırsatı olarak değil, aynı zamanda toplum olarak bir araya gelerek manevi bir dayanışma içinde olmanın önemini vurgulamak için de bir vesile kabul ettik" diyen Ayan, açıklamasına şöyle devam etti:

"Bu kapsamda, başta Vakıf Camilerimiz olmak üzere Bitlis Başhan Camii, Hakkari Ulu Camii, Muş Merkez Camii, Siirt Çarşı Camii, Şırnak Geylani Camii ve Van Boyalar Camii'nde vatandaşlarımıza sıcak salep ve kandil simidi ikramında bulunduk. Amacımız, bu mübarek geceyi kutlayan tüm kardeşlerimize küçük bir ikramda bulunarak; hem gönüllerinde yer edinmeyi hem de kandilin manevi atmosferini hep birlikte yaşamak oldu. Beraat Kandili, arınma, affedilme ve rahmete erme anlamlarına gelir. Bu anlamlı günde, halkımızla bu güzel duyguları paylaşarak, sevgi ve hoşgörü içerisinde bir arada olmanın önemini hatırlamaya nail olduk. Bu vesileyle, tüm İslam alemine, ülkemize ve milletimize barış, huzur, sağlık ve mutluluk diliyor; vatandaşlarımıza bu mübarek geceyi sevdikleriyle birlikte en güzel şekilde geçirmelerini temenni ediyorum" diye konuştu. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vakıflar, Berat Kandili'nde İkramda Bulundu - Son Dakika

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