Vali Akbıyık: "ADEM önemli görevler ifa ediyor" - Son Dakika

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesindeki Aile Destek Merkezinin (ADEM) çok amaçlı sergi salonu ve el sanatları sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

Bir süre önce Medrese Mahallesi'nde hizmete açılan ve 124 kursiyerin giyim, el sanatları, kuaför, dikiş ve nakış dalında kurs gördüğü Aile Destek Merkezine kadınlar yoğun ilgi gösteriyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Aile Destek Merkezinin çok amaçlı sergi salonu ve el sanatları sergisinin açılışı Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı Mustafa Emre Kılıç, SYDV Müdürü Sait Abdullahoğlu ve usta öğreticilerin katılımıyla yapıldı. Burada konuşan Vali Akbıyık, sergi salonunun hizmete açılması ve el sanatları sergisi düzenleyen ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Vali Akbıyık, "Aile Destek Merkezleri önemli görevler ifa ediyor. Burada giyim, kuaför, el sanatları, dikiş, nakış ve kreş kursları aktif olarak devam ediyor" dedi.

Aile Destek Merkezi Koordinatörü Güneş Hayva ise kursiyerlerine sadece kurs eğitimleri verilmeyip sohbet ve muhabbet ortamları kurup birebir görüşmeler de yaptıklarını söyleyerek, "2020 yılında 145 kursiyerimize sertifika verildi. Pandeminden dolayı öğrenci sayımızı aşağı düzeyde tuttuk. 2021 yılının birinci döneminde 124, ikinci döneminde ise 119 kursiyerimize sertifika verdik. Eğitimleri devam eden kursiyerlerimiz de bulunmaktadır. 2021 yılı Ekim ayında hiç il dışına çıkmayan 36 kursiyerimizi Van ve Bitlis'e geziye götürdük" şeklinde konuştu.

Vali Akbıyık ve beraberindekiler, aile destek merkezinde bulunan tüm kursları ziyaret ederek, kursiyerlere başarılar diledi. - HAKKARİ