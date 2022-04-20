Vali Akbıyık, Kızılay'ın iftar yemeğine katıldı - Son Dakika
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Vali Akbıyık, Kızılay'ın iftar yemeğine katıldı

20.04.2022 09:39
Vali Akbıyık, Kızılay'ın iftar yemeğine katıldı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Türk Kızılay Hakkari Şubesinin "Dünya Yetimler Günü" vesilesiyle düzenlediği iftar yemeğine katıldı.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Türk Kızılay Hakkari Şubesinin "Dünya Yetimler Günü" vesilesiyle düzenlediği iftar yemeğine katıldı.

Öğretmenevinde verilen yemeğe çok sayıda davetli ile Kızılay şubesinin gönülleri katıldı. Yapılan duaların ardından konuşan Kızılay Derneği Hakkari Şubesi Başkanı Recep Bozkurt, Dünya Yetimler Günü vesilesiyle Türk Kızılay Hakkari Şubesi olarak aldıkları bağış gereği iftar programı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Her anlamda bizleri destekleyen Valimiz İdris Akbıyık'a teşekkür ederiz" dedi.

Vali İdris Akbıyık ise yıllardır ihtiyaç sahiplerinin yanında olan Türk Kızılay'ının hem yurt içinde hem de yurt dışında birçok ülkeye yardım eli uzattığını belirterek, "Bu sayede yüz binlerce insan yaşama yeniden tutundu, geleceğe dair umut beslemeye başladı" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ

Vali Akbıyık, Kızılay'ın iftar yemeğine katıldı
Vali Akbıyık, Kızılay'ın iftar yemeğine katıldı
Vali Akbıyık, Kızılay'ın iftar yemeğine katıldı
Vali Akbıyık, Kızılay'ın iftar yemeğine katıldı

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Recep Bozkurt, Hakkari, Kızılay, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Akbıyık, Kızılay'ın iftar yemeğine katıldı - Son Dakika


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