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Vali Akbıyık, sınırda ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

Vali Akbıyık, sınırda ziyaretlerde bulundu

27.11.2021 21:50
Vali Akbıyık, sınırda ziyaretlerde bulundu

Hakkari bölgesini karış karış ziyaret eden Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, bu defa da Irak'ın sıfır noktasında bulunan Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki askeri üs bölgeler ile ilçe merkezinde ziyaretlerde bulundu.

Hakkari bölgesini karış karış ziyaret eden Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, bu defa da Irak'ın sıfır noktasında bulunan Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki askeri üs bölgeler ile ilçe merkezinde ziyaretlerde bulundu.

Geldiği günden beridir halkla iç içe olan Vali İdris Akbıyık, merkez, ilçe, belde, köy, mezra ve sınır bölgelerindeki ziyaretlerini sürdürüyor. Hakkari-Çukurca karayolu üzerinde bulunan Şine Jandarma Kontrol Noktasını ziyaret eden Vali Akbıyık, jandarma personeli görevlerine başarı diledi. Çukurca Kiaris Üs Bölgesinde görev yapan Özel Hareket Polislerini ziyaret eden Vali Akbıyık, ilçenin güvenliğini sağlayan Kahraman güvenlik güçlerine görevlerinde başarı ve kolaylıklar diledi.

Vali Akbıyık, Kaymakam Hasan Kurt ile birlikte ilçe merkezindeki esnafları ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti. Çocuklarla da yakında ilgilenen Vali Akbıyık, hediyeler verdi. İlçede restore edilerek ibadete açılan tarihi Emir Şaban Camii'nde incelemelerde bulunan Vali Akbıyık ve beraberindekiler turizme ve ekonomiye kazandırılması amacıyla restorasyon çalışmaları yapılan tarihi taş evlerinde incelemelerde bulunarak, ilgililerden bilgi aldı. - HAKKARİ

Vali Akbıyık, sınırda ziyaretlerde bulundu
Vali Akbıyık, sınırda ziyaretlerde bulundu
Vali Akbıyık, sınırda ziyaretlerde bulundu
Vali Akbıyık, sınırda ziyaretlerde bulundu

İdris Akbıyık, Hisarcık, Hakkari, Irak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Akbıyık, sınırda ziyaretlerde bulundu - Son Dakika


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