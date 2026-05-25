Vali Akbıyık'tan Kurban Bayramı Mesajı: Birlik, Beraberlik ve Paylaşma Vurgusu
Vali Akbıyık'tan Kurban Bayramı Mesajı: Birlik, Beraberlik ve Paylaşma Vurgusu

25.05.2026 11:13
Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, bayramın birlik ve beraberliği güçlendirdiğini vurguladı. Vatandaşları yaşlıları, yetimleri ve şehit ailelerini ziyaret etmeye çağıran Vali Akbıyık, trafik kurallarına uyulması ve orman yangınlarına karşı hassasiyet gösterilmesi uyarısında bulundu.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Kurban Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında, birlik, beraberlik ve paylaşma duygularının en güçlü şekilde hissedildiği mübarek Kurban Bayramı'na ulaşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını açıkladı.

Vali Akbıyık mesajında, "Bayramlar; aile büyüklerimizin hayır dualarında, çocuklarımızın neşesinde, dost ziyaretlerinin sıcaklığında ve komşuluk bağlarımızın gücünde anlam bulan müstesna günlerdir.

Kurban Bayramı; paylaşmanın bereketini, yardımlaşmanın değerini ve birlik olmanın kuvvetini bir kez daha hatırlatmaktadır. Gönüllerin birleştiği, huzur atmosferinde buluştuğumuz bu bayramın toplumsal dayanışmamızı daha da güçlendireceğine yürekten inanıyorum. Dargınlıkların geride bırakıldığı, gönüllerin adeta tek bir ritimle çarptığı bu mübarek günlerin, toplumsal dayanışmamızı ve kardeşlik kalemizi daha da tahkim edeceğine yürekten inanıyorum. Bizler, paylaştıkça çoğaltan, bölüştükçe tok olan kadim bir medeniyetin temsilcileriyiz. Bu bayramda da özellikle başımızın tacı yaşlılarımızı, yetimlerimizi, öksüzlerimizi ve şehitlerimizin bize emaneti olan kıymetli ailelerini ziyaret etmeyi; ihtiyaç sahiplerinin kapısını çalarak onlara yalnız olmadıklarını hissettirmeyi lütfen ihmal etmeyelim. Bayram sevinciyle yollara koyulan tüm sürücü kardeşlerime sesleniyorum: Lütfen kurallara riayet edelim! Acele kararlarla ocakları söndürmeyelim; dikkatli, sabırlı ve duyarlı olalım.

Aynı şekilde, cennet Muğla'mızın yeşiline, doğasına gözümüz gibi bakmak zorundayız. Gerek hemşehrilerimizin gerekse bayram tatili için ilimizi tercih eden misafirlerimizin, orman yangınlarına karşı azami hassasiyet göstermelerini, ciğerlerimizi yakacak ihmallerden titizlikle kaçınmalarını rica ediyorum. Bu vesileyle; Muğlalı hemşehrilerim başta olmak üzere, bayram boyunca vatandaşımızın huzur ve güvenliği için görevi başında fedakarca ter döken kahraman güvenlik güçlerimize, sağlık çalışanlarımıza, kamu görevlilerimize, basın mensuplarımıza ve aziz milletimizin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Mübarek Kurban Bayramı'nın; Muğla'mıza, ülkemize, gönül coğrafyamıza ve tüm insanlığa sağlık, huzur, esenlik ve barış getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum.

Bayramınız mübarek, gönülleriniz şen olsun. Kalbi şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Muğla, Çevre, Yerel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
