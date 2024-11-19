Vali Aksoy'dan Dünya Çocuk Hakları Günü Mesajı - Son Dakika
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Yerel

Vali Aksoy'dan Dünya Çocuk Hakları Günü Mesajı

Eskişehir Valisi Aksoy, çocukların haklarına vurgu yaparak koruma ve rehabilitasyon hizmetlerini açıkladı.

19.11.2024 10:47
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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, çocuklara yönelik; koruma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin yanı sıra sosyal yardım hizmetleri, koruyucu ve önleyici hizmetler gibi birçok alanda faaliyetler yürüttüklerini belirtti.

Vali Aksoy, Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle mesaj yayımladı. "Dünyanın tüm çocukları masumdur" diye belirten Aksoy, Valilik tarafından çocuklara yönelik; koruma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin yanı sıra sosyal yardım hizmetleri, koruyucu ve önleyici hizmetler gibi birçok alanda faaliyetler yürütüldüğünden bahsetti. Hüseyin Aksoy, çocukların çalıştırılması ve dilendirilmesini önlemeye dönük yoğun çalışmaların da Eskişehir Valiliğince devam ettiğine vurgu yaptı.

"Dünyada çocuklar aç, sağlıksız, eğitimsiz, mutsuz ve mahzun ise insanlık masum değildir"

Vali Hüseyin Aksoy'un Dünya Çocuk Hakları Günü mesajının tamamı ise şöyle;

"Çocuk hakları konusunda evrensel ölçütleri belirleyen Çocuk Hakları Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 20 Kasım 1989'da kabul edilmiştir. Ülkemiz Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni imzalayan ilk ülkelerden biri olmuştur. Sevgi, şefkat ve merhamet ikliminde hayat bulan çocukluk çağı medeniyetimiz için iftihar kaynağıdır. Büyük Önder Atatürk'ün yüce Meclisin açılış gününü çocuklara bayram olarak hediye etmesi ve bugünün halen dünyada kutlanan tek çocuk bayramı olması bunun en büyük göstergesidir. Dünyanın tüm çocukları masumdur. Dünyada çocuklar aç, sağlıksız, eğitimsiz, mutsuz ve mahzun ise insanlık masum değildir. Açlık, sömürü çatışmalar ve savaşlarla yok yere katledilen çocuklar, harcanan çocukluk çağı, insanlığın vicdanı üzerinde kara bir lekedir. Ne yazık ki modern dünyanın yetişkinleri birçok coğrafyada çocuklara kin, kan, gözyaşı ile rol model olmaktadır. Çocukların üstün yararı gözetilerek iyi olma hallerinin desteklenmesi, potansiyellerini geliştirmeye ve gerçekleştirmeye yönelik fırsat ve imkanların artırılması; başta eğitim, sağlık, adalet ve sosyal hizmetler olmak üzere temel kamu hizmetlerine erişimlerinin artırılması için büyük gayret sarf ediyoruz. Bu hedefler doğrultusunda Eskişehir Valiliğimizce koruma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin yanı sıra sosyal yardım hizmetleriyle koruyucu ve önleyici hizmetler gibi birçok alanda faaliyetler yürütülmektedir. Çocukların çalıştırılması ve dilendirilmesini önlemeye dönük yoğun çalışmalar sürdürülmektedir. Onlarca çocuğumuz sokaktan ve sömürüden kurtarılmakta, eğitime ve topluma kazandırılmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutluyor, çocuklarımıza sevgisini veren her yüreğe şükranlarımı sunuyorum." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vali Aksoy'dan Dünya Çocuk Hakları Günü Mesajı - Son Dakika

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