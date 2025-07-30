Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy eski Eskişehirspor oyuncusu Süreyya Özkefe için taziye mesajı yayımladı.
Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, eski Eskişehirspor futbolcusu için yayımladığı taziye mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Futbol kariyerine Eskişehir Işıkspor'da başlayan, ardından Beşiktaş ve Eskişehirspor formalarını terleten milli futbolcumuz Süreyya Özkefe'ye Allah'tan rahmet, başta ailesi ve sevenleri olmak üzere futbol camiamıza sabır ve başsağlığı dilerim." - ESKİŞEHİR
Son Dakika › Yerel › Vali Aksoy'dan Süreyya Özkefe için taziye - Son Dakika
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