Vali Aksoy gazeteciler ile bir araya geldi - Son Dakika
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Vali Aksoy gazeteciler ile bir araya geldi

31.05.2022 19:23
Vali Aksoy gazeteciler ile bir araya geldi

Aydınlı gazeteciler ile bir araya gelen Vali Hüseyin Aksoy, her zaman basının yanında olduğunu vurguladı.

Aydınlı gazeteciler ile bir araya gelen Vali Hüseyin Aksoy, her zaman basının yanında olduğunu vurguladı.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Aydın Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Ferdi Uzun ve yönetimine iade-i ziyarette bulundu. Samimi bir ortamda geçen ziyarette Vali Aksoy, her zaman Aydın basınının yanında olduğunu söyledi. AGC Başkanı Ferdi Uzun ve yönetimi tarafından karşılanan Vali Aksoy, gazeteciler ile bir araya gelerek istişarelerde bulundu. Başkan Uzun ve yönetimine görevinde başarı dileyen Vali Aksoy; "Gazetecilerle bir araya gelmeyi önemsiyorum. Bu anlamda Aydın Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret ettik. Güzel bir ziyaret oldu. Her zaman Aydın basının yanındayım. Bizim yapmamız gereken bir konu olduğunda elimizden gelen gayreti göstereceğimizi ifade etmek istiyorum" dedi.

Aydın'da turizm alanında yapılan çalışmalar hakkında da açıklamalarda bulunan Vali Aksoy, "Aydın, gastronomiyle, turizmin bütün boyutlarıyla oldukça önemli bir il. Hedefimiz, Aydın'ın bu potansiyelini ticari anlamda turizm gelirine dönüştürmek ve bu bakımdan bütün kurumlarımızla iş birliği içerisinde bu çalışmalarımızı yapmak" şeklinde konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren AGC Başkanı Ferdi Uzun da, Vali Aksoy'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti. - AYDIN

Vali Aksoy gazeteciler ile bir araya geldi
Vali Aksoy gazeteciler ile bir araya geldi
Vali Aksoy gazeteciler ile bir araya geldi
Vali Aksoy gazeteciler ile bir araya geldi

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Vali Hüseyin Aksoy, Aydın Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti Vali Hüseyin Aksoy, Aydın Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti Didim'de çalışmalar 24 saat sürüyor Didim'de çalışmalar 24 saat sürüyor
Kaynak: İHA

Hüseyin Aksoy, Turizm, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Aksoy gazeteciler ile bir araya geldi - Son Dakika


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