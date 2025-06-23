Vali Aksoy, Nikah Şahidliği Yaptı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, yeni evlenen Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak ile Kübra Yangın çiftin nikah şahitliği yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak ile Kübra Yangın, dünya evine girdi. Yeni evlenen çiftin düğününe Vali Hüseyin Aksoy ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Ayşen Gürcan katılım sağladı. Düğün merasiminde çiftin nikah şahitliğini Vali Aksoy yaptı. Vali Aksoy, çifte ömür boyu mutluluklar diledi. - ESKİŞEHİR