Vali Aksoy Nikah Şahidliği Yaptı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, kentte görev yapan polis memurunun kızının nikah şahidi olup, çifti mutlu gününde yalnız bırakmadı.
Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, kentte görev yapan polis memuru Nazimet Sarıoğlu'nun kızı Hatice Sarıoğlu ve Recep Tandoğdu çiftinin nikah merasimine katıldı.
Genç çiftin nikah şahitliğini yapan Hüseyin Aksoy, çifte ömür boyu mutlu ve huzurlu bir hayat diledi. - ESKİŞEHİR
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